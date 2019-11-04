导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：宋曦珺 (平泽大学神学系教师兼校园牧师)





岁尾在即，韩国逐渐在变成一个欢乐的海洋。亲朋好友的相聚、以及过节不忘弱势群体的邻居、参与社会公益活动等，都是韩国人在这段时间要去做的事情。韩国人是如何过圣诞度岁尾的呢？本期节目有请宋曦珺牧师为我们介绍一下有关情况。









南：请你先自我介绍一下，好吗？

宋：各位听众朋友们，大家好！我是来自韩国平泽大学的教牧宋曦珺。在国内医学本科毕业后来到韩国学习神学，现在已经满了10个年头，我一直在从事教会牧养和大学的神学教育。

南：你最近都在忙什么呢？

宋：最近正值年底和学期末，一方面要抓紧补课，处理学生的考试成绩，另一方面，还要准备教会的诸多庆典活动。因为圣诞节教会里的活动很多，接下来就是12月31日晚的辞旧迎新礼拜，还有1月1号的新年礼拜。总之，每年到了这个时候就深切体会到自己分身乏力。

南：一年一度的圣诞节, 韩国人都会怎样过圣诞节的呢？

宋：圣诞节对于很多现代人意味着亲朋好友吃喝团聚、购物、布置圣诞树，等待圣诞老人的礼物等等。总之，圣诞节是一个众人一同宴乐的喜庆日子。而我们也都知道，圣诞节本是基督教的节日，是为了纪念救主耶稣基督的诞生。基督教在韩国又占居着举足轻重的地位，主要是由天主教与新教两个分支构成。据2015年统计厅的人口普查显示，韩国总人口中，19.7％的人信仰基督新教，7.9％信仰罗马天主教。也就是说，27.6%的韩国人在圣诞节的时候会到教会或者是圣堂进行崇拜仪式。当礼拜结束之后，人们都是习惯一家人聚在一起，提前准备好一个蛋糕，再次庆祝主耶稣基督的诞生。之后就是外出散步，因为韩国从圣诞节前夕开始会在各大著名景点举办以圣诞为主题的庆祝活动。以首尔为例，如下：

清溪川圣诞灯光节

通常清溪川会于12月初至翌年1月初举办为期一个月的圣诞节庆，届时会于清溪川周围佈置形形色色的灯饰，更会于清溪广场设置大型圣诞树和华丽的灯饰佈置，每年都有不同主题，充满浪漫气氛。

新村街头圣诞庆典

在新村延世路一带会举行“新村圣诞街头庆典”，根据惯例，会举行连续数天的精彩活动，包括第一天的开幕礼﹑邀请不同嘉宾作表演，同时还会开放街头市集等等。









明洞圣堂

位于明洞大街不远的明洞圣堂是韩国近代最大规模的哥德式建筑物，首尔大教区会在每年圣诞期间在圣堂外广场举行一连串庆祝耶稣诞生的特别文化活动，会吸引许多即便是没有信仰的人来参加。

南：年底和圣诞节在韩国还非常强调慈善和善待他人，能介绍一下这方面的情况吗?

宋：在韩国，每到圣诞节前夕，在各大车站、广场、百货商场门口都会有救世军慈善锅接受路人的捐款，用来救济穷人，也是针对社会底层人群传福音，比如：酗酒者、露宿者、性工作者、毒品中毒者等，目的就是要透过信仰让其生命实现彻底的翻转。诸多韩国的明星，比如金秀贤、宋承宪等都会首先站出来为救世军募捐活动站台，为慈善事业献上自己的一份力。路过的人不在乎宗教信仰是否相同，大家都会慷慨解囊。在光化门广场李舜臣将军铜像前还会设立一个超大型的“爱的温度计”，其上的的数值正显示着至今为止奉献金额的多寡，以此就可以看出当年人们对于慈善的热情度。还有很多其他的方式，进入到孤儿院当中，或我们身边的那些孤寡老人家庭当中去参与义工的服侍等等。

南：能介绍一下在你指导下的中国人是如何进行信仰生活的吗? 信仰给他们带来了怎样的变化呢？

宋：我所负责的群体主要是在韩的中国留学生。所有教会的信仰模式都是一样的，敬拜赞美、讲道、团契相交、小组分享、门徒训练、圣经学习、个人指导、信仰商谈。一周通常至少会有二~三次聚会，我们最大的喜乐正是看到他们的成长。在这10年中，我看到了太多人由一开始的忧郁、消极、凡事负面、胆怯畏缩，逐渐变成了时常的喜乐，果敢刚毅、充满勇气、积极追求进取。而且很多孩子一开始都是待人非常尖酸，随着时间的流逝，逐渐地你就能够看到他们生命当中所彰显出来的那种顺服、温和，以及对其他人的包容。最大的变化莫过于价值观取向的改变。





南：你的目标和梦想是什么呢？

宋：我的人生目标非常质朴，希望能一生从事神学教育，我的梦想就是希望能够建立一所以神学专业为基础的、综合性大学和研究生院。说实话，这个梦想貌似实在太大，我也不确定在我有生之年是否能够成就，但我会不懈地去努力。（图片来自嘉宾）