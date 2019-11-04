韩国面临人口减少危机

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随着10月新生儿人数再度刷新最低纪录、死亡人口创下历年新高，10月人口自然增长128人，自然增长率约为0%。预测认为，人口减少将在不久后成为现实。





韩国统计厅26日发布的“10月人口动向”显示，10月全国新生儿为25648人，较去年同期减少826人，减幅为3.1%。这是1981年统计实施以来的同月最低纪录。新生儿人数从2016年4月起连续43个月刷新同月最低纪录。今年1到10月，韩国累计新生儿人数为25万7965人，较去年同期减少20789人，减幅为7.5%，粗出生率仅为5.9‰，同样是2000年开始统计以来的最低值。10月死亡人口为25520人，较一年前增加510人，增幅为2.0%，这是1983年实施统计以来的最高值，而粗死亡率为5.9‰。以出生人口扣除死亡人口后，人口自然增长数为128人，自然增长率为0%。其中，人口自然增长数是1983年相关统计实施以来的同月最低值。





年出生人口30万人一直被视作维持人口的心理防线。按照目前的趋势，这一防线有可能在今年崩溃。这意味着从明年起韩国人口或将开始减少。实际上，统计厅最悲观的预测已经预告了这一可能性。今年3月发布的未来人口特别估算的低位估算值显示，韩国总人口将在今年年中到明年年中达到5165万人的峰值，明年起开始减少。问题是已经处于低位的生育率还在持续下滑。韩国生育率的下滑速度全球最高。截至今年第三季度，韩国的总和生育率仅为0.93，是经合组织成员国中总和生育率唯一不足1的国家。对此，甚至有忧虑认为，“国家消失”、“民族消失”等极端性的预测并非毫无现实性。低生育和老龄化造成的人口减少关系到国家存亡。经济活动人口减少等人口结构上的变化已经构成了韩国经济和社会的严重威胁。





政府从2006年起以五年为单位制定并推进低生育和老龄社会基本对策，在低生育政策上投入的费用高达153万亿韩元。相关对策主要集中于支援新婚夫妇住房、加强怀孕和生育的社会责任、支援工作和家庭兼顾等方面。但此次统计显示，类似的对策或许一定程度上缓和了生育率下滑的速度，但并未能扭转总体趋势。对此，有意见指出，政府应完全改变人口政策的框架，不能只停留在福祉部或女性家族部等个别部门上，而需从整体国家和政府层面制定有实效性的总体性对策。