韩日首脑时隔15个月举行会谈

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24日，韩国总统文在寅同日本首相安倍晋三在中国成都举行了韩日首脑会谈，就出口管制等两国间悬而未决的问题交换意见。两国领导人就有必要通过对话解决问题达成共识。不过双方在具体问题上固守现有立场，存在较大意见分歧，会谈未能取得具体成果。





会谈进行了45分钟，较原定的30分钟有所延长。虽然这是两国领导人第6次会晤，但距离去年9月联合国大会期间会晤已整整15个月。韩日关系的冷淡由此可见一斑。





文在寅在会谈中呼吁安倍晋三给予特别的关心和决断，将日本采取的措施迅速恢复到7月1日前的状态。文在寅还表示，将与安倍晋三共同敦促两国有关部门高效、顺畅地推进工作磋商，希望这次会晤能带来通过对话解决问题的希望。安倍晋三回答说，听说时隔3年半召开了有益的出口管理政策对话，希望两国有关部门通过对话解决问题。但在引发出口管制的二战被强征劳工赔偿判决问题上，双方仍存立场分歧。文在寅表示，政府无法介入司法部门的判断，安倍晋三则重申该问题在《韩日请求权协定》中已得到解决。双方还就出口管制解除时间和韩日《军事情报保护协定》问题交换了意见，但未能确定具体事项。





韩国大法院判决日企赔偿被强征劳工后，日本实施对韩半导体和显示面板材料出口管制，并将韩国从出口“白名单”中删除。随后，韩国宣布终止韩日军情协定。这一系列问题使韩日关系持续恶化，韩国国内抵制日货的运动也不断扩散。但这一状况对双方都无益处，不仅两国经济蒙受损失，在应对北韩核问题等安保问题上的韩日合作、韩美日合作也有可能出现裂痕。





而随着韩国推迟终止军情协定，停止世贸组织起诉程序，日本放宽部分出口管制，对峙僵局被打破，双方转为通过对话解决问题的氛围。在这一背景下召开的韩日首脑会谈预示着今后两国通过对话解决问题的努力将得到进一步加强。虽然韩日两国为恢复关系迈出了第一步，但要完全恢复仍有很长的一段路要走。在此次首脑会谈召开前，两国作出了不少努力，包括外交部长会面等。双方就韩日关系的重要性、依靠对话解决问题的必要性等原则上达成了一致。但在具体问题上分歧犹存。最大的问题是二战被强征劳工赔偿判决。日本坚持这一问题通过1965年《韩日请求权协定》已得到完全解决，韩国应遵守国家间的约定。这意味着日本不会对个别被强征劳工进行赔偿，两国还需就这一问题找出解决方案。不过分析认为，两国在韩日军情协定、出口管制等问题上折衷，解决了燃眉之急，只要双方冷静磋商，将有望取得令人满意的结果。