韩国会通过《选举法》修正案 明年起实施联动型比例代表制

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新《选举法》的核心是联动型比例代表制及选举年龄下调至18周岁。由此，政党投票的重要性更加突显，约50万18岁选民的选择也备受关注。





《选举法》修正案规定，地方选区席位为253席，比例代表制席位为47席。政党得票联动率为50%，联动型比例代表议席上限为30席。因为联动率不是100%，而是50%，故可视为“准联动型比例代表制”。未来，席位分配方式如下：首先，将全体议席按照政党得票率分配给各政党，之后减去相关政党获得的选区席位，该政党可获得的比例代表议席即这一数字的一半。但由于47个比例代表席位中，联动型议席上限为30席，可能出现政党联动型比例代表议席超出上限的情况，届时，各政党议席将根据比例重新进行调整。由此可见，新的修正案对于地区基础薄弱的小政党相对有利，政党投票的重要性也更加突显。





选民年龄下调至18周岁也将成为明年大选的一大变数。据统计厅数据，以今年4月底为准，将在明年国会议员选举时期获得选举资格的新选民（出生于2002年4月16日前的人口）共计53万2295人。目前，关于这些年轻选民抱有何种倾向看法各不相同。有分析认为，由于这些年轻选民的父母一代具有进步倾向，因此他们势必会受到影响。另有观点认为，正因为他们具有主动接受各种信息的倾向，所以不会受他人影响。





新《选举法》施行的最大忧虑之一是政党泛滥。为应对联动型比例代表制的实施，现有政党或将创建卫星政党或少数政党。有预测称，明年参加选举的政党或将超过50个，甚至超过100个。另外，比例代表分配方式过于复杂也将给选民造成混乱。还有观点指出，如此一来，在地区和政党投票方面均表现突出的政党反而会在分配议席方面蒙受损失。