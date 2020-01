ⓒ YONHAP News

防弹少年团登上美国纽约时代广场舞台进行演出,与全球粉丝共同迎接新年。





防弹少年团在美国ABC电视台当地时间12月31日举行的“New Year’s Rockin’ Eve 2020”跨年演出中亮相,在全球瞩目的纽约时代广场开唱。国内媒体也同步转播了节目内容。





防弹少年团演唱了今年4月发行的专辑《MAP OF THE SOUL: PERSONA》的收录歌曲《Make It Right》以及主打歌《为渺小而作的诗(Boy With Luv)》,引发现场歌迷和民众们的热烈呼应。防弹少年团成员在演唱结束后,也向全世界人高喊“Happy New Year”。





防弹少年团曾于2017年作为表演嘉宾出席“New Year’s Rockin’ Eve”跨年活动,此次是再度受邀出席。防弹少年团也成为首个两次在纽约时代广场参加跨年表演的韩国歌手。