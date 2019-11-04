



职业：演员

生日：1988年10月29日

身高：181cm

学历：翰林大学体育学

出道：电视剧《学校2013》（2012年）

李知勋原本希望成为歌手，为此曾做过偶像歌手练习生。但在服兵役期间观看了音乐节《李舜臣》后，被舞台上的演员的表演所打动，因此决定成为一名演员。

李知勋的出道作品为《学校2013》，在其中饰演一位性格叛逆但却重情重义的学生。作为李知勋的出道作品，其在《学校2013》中扎实的演技让观众印象深刻。此后，作为新人演员，李知勋也得到了与众多大腕合作的机会，如参演《六龙飞天》、《蓝色大海的传说》等。出道以来参演的作品题材多样，也使得李知勋的表演实力不断提升。

代表作：

·电视剧：

《99亿的女人》（2019）

《新入史官丘海昤》（2019）

《死之赞美》（2018）

《你的管家》（2018）

《姐姐风采依旧》（2017）

《蓝色大海的传说》（2016）

《魔女宝鉴》（2016）

《六龙飞天》（2015）

《Blood》（2015）

《黄金彩虹》（2013）

《最佳李顺心》（2013）

《学校2013》（2012）

·电影：

《特别调查：死囚的信》（2016）

《走到尽头》（2013）