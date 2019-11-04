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李知勋

#明星档案 l 2019-12-31


职业：演员 

生日：1988年10月29日 

身高：181cm 

学历：翰林大学体育学 

出道：电视剧《学校2013》（2012年） 

 

李知勋原本希望成为歌手，为此曾做过偶像歌手练习生。但在服兵役期间观看了音乐节《李舜臣》后，被舞台上的演员的表演所打动，因此决定成为一名演员。 

李知勋的出道作品为《学校2013》，在其中饰演一位性格叛逆但却重情重义的学生。作为李知勋的出道作品，其在《学校2013》中扎实的演技让观众印象深刻。此后，作为新人演员，李知勋也得到了与众多大腕合作的机会，如参演《六龙飞天》、《蓝色大海的传说》等。出道以来参演的作品题材多样，也使得李知勋的表演实力不断提升。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《99亿的女人》（2019 

新入史官丘海昤》（2019 

《死之赞美》（2018 

《你的管家》（2018 

《姐姐风采依旧》（2017 

《蓝色大海的传说》（2016 

《魔女宝鉴》（2016 

《六龙飞天》（2015 

《Blood》（2015 

《黄金彩虹》（2013 

《最佳李顺心》（2013 

《学校2013》（2012 

 

·电影： 

特别调查：死囚的信》（2016 

《走到尽头》（2013 

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