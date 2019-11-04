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美北从去年年底开始持续至今的拉锯战预计将变得更为紧张。





北韩打破惯例，在年底召开劳动党全体会议，此前还预告将进行挑衅，向美国送上“圣诞礼物”。北韩国务委员长金正恩在全体会议上作报告，暗示将撤回停止核导试验的承诺，并宣称全世界将很快目睹北韩的新战略武器。另外，金正恩宣布将正面突破对北制裁，强调即使“勒紧裤腰带”，也要实现自力富强、自力繁荣。这意味着金正恩认为美北间的拉锯战将成为长期战。

不过北韩并未将预告的“圣诞礼物”付诸实践。分析认为，这主要是出于美国的警告和北韩的战略性判断。去年底美国集中在韩半岛部署战略武器，遏制北韩挑衅。美国4架侦察机在圣诞节前后共出动了5次。美军侦察机和空中加油机同时在韩半岛出动是非常罕见的事情。尤其值得注意的是，美军侦察机打开识别装置，进行了公开飞行。按照惯例，美军侦察机在韩半岛执行任务时一般关闭识别装置。分析认为，此次飞行旨在打击北韩挑衅意图。还有预测认为，北韩为将挑衅效果扩大到极致，推迟了时间，以提高挑衅的不确定性。北韩或将在党全体会议后，于1月上旬进行挑衅。韩国军事部门认为，北韩以洲际弹道导弹和潜射弹道导弹作为挑衅手段的可能性较高。洲际弹道导弹有可能与最近北韩宣布的“重大试验”有关。军事部门认为，由于发动机燃烧时间大幅延长，这次试验极有可能是洲际弹道导弹发动机试验。2017年试验时，发动机燃烧时间为200秒，而这次长达7分钟，延长了1倍多，这意味着发动机推动力大幅增强，可承载更重的洲际弹道导弹弹头。有意见认为，新型发动机可搭载到“银河”、“光明星”火箭上，进行宇宙发射体的发射。这实际上是北韩表明将进行洲际弹道导弹试验，主张和平利用宇宙资源的权利。美国将发射洲际弹道导弹视为越线行为，若北韩强行试验将使事态大为恶化。尽管金正恩态度强硬，但并未彻底关闭对话之门。分析指出，北韩有可能发射潜射弹道导弹，以缓和力度。