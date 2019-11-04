北韩举行劳动党第七届中央委员会第五次全体会议

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北韩国务委员会委员长金正恩设定的“美北无核化协商年底期限”届满后，劳动党全体会议提出了北韩今后要走的“新道路”大蓝图。





今年，北韩国务委员会委员长金正恩未发表新年贺词，在去年年底进行4天的劳动党全体会议上宣布“正面突破”，并暗示可能重启核试验与洲际弹道导弹试射。北韩从1946年开始每年发表新年贺词，但是今年报道去年年底举行劳动党全体会议时讨论的内容，像似以此替代新年贺词。新年贺词是北韩公布当年国家经营战略和愿景的指标，也是对国内外发出的重要信息。因此，每年以领导人讲话或共同社论的形式发表。但是今年，北韩国务委员会委员长金正恩像似以劳动党全体会议上讨论的内容替代新年贺词，这可说是前所未有的事情。金正恩委员长从执政后的2013年1月1日开始，每年都以录播的形式发表新年贺词。但是今年，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在4个版面刊载报道去年年底劳动党中央委员会全体会议讨论的内容，且北韩朝鲜中央电视台从1月1日早上开始重复播出。





劳动党全体会议在6.25韩战之后和上世纪60年代、90年代等国际局势出现重大变化的时候也曾持续好几天。劳动党全体会议通常只举行一天，且在结束后公布其结果。但是此次连续举行4天，并且每天报道前一天的会议内容。由此可见，北韩为加强内部团结煞费了苦心。去年12月28日召开的劳动党全体会议持续进行到北韩设定的美北无核化协商年底期限届满日。劳动党全体会议于1990年金日成统治时期连续举行5天后，时隔29年连续举行4天，这意味着本次劳动党全体会议的重要性等同北韩最重要的政治会议——劳动党全国代表大会。特别值得一提的是，在此次劳动党全体会议上提出了北韩今后要走的“新道路”大蓝图。





北韩国务委员会委员长金正恩通过2013年举行的劳动党全体会议提出“核武与经济并进发展路线”，在2018年举行的会议上强调大力推进经济发展，而在此次会议上像似要回归“核武与经济并进发展路线”。也就是说，如果美国不放弃对北韩敌对政策，北韩将增强国防力量以保自身安全。在经济方面，北韩强调自力更生，重申了自立富强、自立繁荣的发展路线。总的来说，北韩通过劳动党全体会议确定要走的“新道路”是增强国防力量和自力更生。这意味着北韩有可能重启核导试验等发起武力挑衅。事实上，北韩国务委员会委员长金正恩通过此次劳动党全体会议强烈批评美国的对北韩政策。就美北无核化协商问题，金正恩委员长表示美国在拖延时间，并暗示有可能重启核试验与洲际弹道导弹试射，并为“正面突破”美国的对北韩制裁而采取“冲击性实际行动”，此外，北韩还将在近期内推出新的战略武器。北韩国务委员会委员长金正恩恐吓美国将采取“冲击性实际行动”，但未加以具体说明。对此，专家推测北韩有可能进行洲际弹道导弹或潜射弹道导弹试射。北韩的洲际弹道导弹技术已达到较高水平，但是潜射弹道导弹都是在水下驳船上发射的。也就是说，北韩迄今未能从潜水艇发射导弹。因此，北韩有可能利用美北无核化协商陷入僵局的时机完成潜水艇导弹试射以提高其身价，并在今后或将重启的美北无核化协商中占据有利位置。





专家认为，金正恩委员长所说的新战略武器可能是配备新型火箭发动机的洲际弹道导弹或改良型潜射弹道导弹。据悉，北韩的洲际弹道导弹射程可达美国本土，因此美国对此深感忧虑，并致力于遏制北韩试射洲际弹道导弹。在此情况下，如果北韩试射洲际弹道导弹，美国会通过联合国安理会对北韩实施新的制裁措施，并考虑对北韩采取军事行动。如此一来，韩半岛局势将回到2017年一触即发的危机状况。





总结劳动党全体会议的内容来看，北韩尚未放弃与美国的协商，只是强调将走自立富强的道路。如果美国放弃对北韩敌对政策，拿出北韩所愿的新方案，北韩就会回到无核化协商桌前。北韩没有斩钉截铁地说停止美北无核化协商和重启核导试验，意味着为今后重启美北无核化协商留下了余地。





北韩国务委员会委员长金正恩表示，核威慑力的广度和深度将根据美国今后对北韩的立场加以调整等，为美北对话留下了余地。对此，韩国政府对北韩没有宣布终止美北对话给予肯定评价，并敦促尽快重启美北对话。美国总统特朗普于当地时间去年12月31日表示，北韩国务委员会委员长金正恩会遵守承诺等，表现出柔和态度。特朗普总统此言可说是具有安抚金正恩委员长之意。特朗普总统再次强调与金正恩委员长保持良好关系，且北韩最近没有直接抨击特朗普总统。因此，美北双方有可能通过私下接触寻找折中点，并于2020年上半年构建双边关系基本框架。





在北韩向美国发出严正警告的情况下，美国总统特朗普再次强调与金正恩委员长保持“良好关系”，为重启美北对话留下了余地。由于美国和北韩都为重启对话留下余地，今年能否重启美北无核化协商并就北韩无核化的相应措施达成一致，将成为国际社会关注的焦点。