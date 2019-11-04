导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(DUIER对儿时尚产业&商品企划海外代表)





无论是哪个国家，养育孩子都是头等大事。那么在韩国养孩子的父母们有怎样的感受呢？本期节目有请前不久刚生下小宝宝的中国妈妈杨亚丽，为我们介绍一下在韩国养育孩子的情况、以及低生育时代韩国政府和社会对年轻父母的关怀以及优惠政策。









南：恭喜你做了妈妈，先请你先和听友打个招呼，好吗？

杨：大家好，我是来自中国深圳的杨亚丽，在韩国留学工作至今已经十年了，主业是在对儿国际公司内做时尚产业开发和商品开发。

南：请你谈谈作了母亲以后的生活感触吧？

杨：感触太深了！自从自己怀了宝宝到生育，心态上的变化极大。首先自己开始注意生活的状态和规律。比如早睡早起、不熬夜等等。同时饮料方面也特别注意。因为还在哺乳，我的饮食直接会影响到孩子，我就会特别注意。另外，父母是孩子第一个也是最好的老师。家庭教育极为重要，尤其是现在。都说三岁看老，说明婴幼儿期的教育根深蒂固的会直接影响到孩子的性格，这个十分重要！我瞬时就开始紧张起来。

南：韩国这两年来有一本畅销书，描述的是一个普通的年轻韩国女性的故事，书名叫《82年出生的金智英》……想必你一定也是感触颇深吧？

杨：这是一本有关女性主义主题的书，也号称“所有男生都该看的一本书！！！”这是一本好书，读过的朋友都觉得不是在读书，而是在书中读自己，这本书让我产生共鸣，开始思考。这本书描写普通人、普通女孩、普通女人成长的故事，十分写实。东亚女孩子从童年、小学生到成年、以及进入职场生活、结婚生子，从中逐步进入所谓的失去自己的日子，感觉很悲哀。但从社会发展角度，究竟好坏？还很难讲清楚。“朔风如解意，容易莫摧残”。愿世间所有女性都能被社会温柔以待吧！









南：你认为韩国的年轻夫妻们都是怎样在养育孩子呢？

杨：韩国流行产后去月子中心，韩国妈妈觉得月子中心很专业，可以给到自己最好的恢复状态以及宝宝的健康保护。但是真正的原因其实是不太愿意在家接受父母和公婆等老一辈的风俗习惯的影响。

韩国父母认为孩子应该是由父母去教育，由年轻人的思维和方式来带孩子。因此有的家庭的妈妈便会舍弃自己的工作在家育儿，成为“经历断绝女”，或者是直接请一位阿姨来专职照顾孩子。但因这样做的成本很高，很多家庭便不想要孩子。同时，韩国的长辈们开始享受自己的生活，他们当中有些还不想将自己的时间全部奉献给宝宝。

南：韩国政府也出台了很多政策，帮助年轻父母养育孩子，能介绍一下具体情况吗？

杨：首先，韩国政府会有产后大礼包邮寄至家里。其次还有产后护士上门服务，调查是否有产后抑郁症，家庭采访和查看宝宝健康问题。还有公司会给父母产后育儿假期，育儿假期可申请带薪休假。还有产后资金补助，特别是低保家庭有月供，提供购买奶粉和尿不湿等。对婴儿产后健康疫苗免费注射，社区还有健康课堂，教新手妈妈们如何喂奶、哄睡等养孩子的技巧。









南：作为一个多文化家庭的孩子，你的孩子今后的身份会有怎样的选择呢？

杨：宝宝出生在韩国，对她本身来说应该是一个很好的经历，可以感受到不同的文化和习俗，了解到世界之大。宝宝的国籍是中国，随着我们，宝宝在韩国拿的是居住证，生活比较方便。

南：对宝宝今后的教育问题，你们有怎样的打算呢？

杨：韩国注重开发孩子的天性，在婴幼儿期开始以兴趣爱好为主开展学习实践活动。初期我比较喜欢这种教育方式。之后等孩子长大了，准备带孩子回国。中国正在强大，希望让自己的孩子去感受，培养自己一份爱国之心。（图片来自嘉宾）