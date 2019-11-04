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检方因国会冲突事件起诉大批朝野议员。所谓“快速通道冲突事件”是指，去年4月在国会发生的朝野肢体冲突事件。当时，执政党推进将《选举法》修正案和检察组织改革案列入“快速通道法案”。为此，执政党共同民主党与除了第一大在野党自由韩国党之外的其他3个在野党建立合作体系。而自由韩国党全力阻止《选举法》修正案和检察组织改革案被列入“快速通道”。





自由韩国党议员、助理和党员全力阻止执政党有关人士进入会议室，阻止启动会议处理国会议案和法案。自由韩国党的这一做法最终导致肢体冲突，朝野4党为突破自由韩国党的封锁线拼尽全力。最终，国会陷入一片混乱。混乱过后，《选举法》修正案和检察组织改革案最终被列为“快速通道法案”，但国会遭到各界强烈谴责。该事件还引发各种诉讼乱局。经过调查，检方对大批朝野议员进行了起诉，包括自由韩国党代表黄教安和13名该党议员以及4名共同民主党议员，另有10名自由韩国党议员和1名共同民主党议员被简易起诉。





政党代表和多名国会议员因涉嫌违反《国会法》而被起诉是前所未有的事情，该事件在韩国政界引发了一场轩然大波。自由韩国党提出强烈抗议，称起诉显然带有政治报复色彩。共同民主党方面也提出抗议，谴责检方未考虑自由韩国党方面封锁会议室的整体情况而起诉共同民主党议员。共同民主党指出，检方对《高级公职者犯罪调查处成立法》以及任命秋美爱为法务部长官感到不满而采取了上述举动。