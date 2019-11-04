韩国第21届国会议员选举进入倒计时100天

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随着第21届国会议员选举迎来倒计时100天，新年伊始，朝野各政党加速切换为选举模式，竞选的热烈氛围逐渐浓厚。本届国会议员选举将于4月15日进行，不仅仅是对任期过半的文在寅政府的中期评价，也具备2022年总统选举热身赛的性质，预计各政党将展开激烈竞争。





本届选举较以往历届具有更多变数。最明显的变化是议员选出方式将更改为连动型比例代表制。根据《选举法》修正案，总共300席的议员席位仍由选区议员253席和按政党得票率分配的比例代表47席构成。但比例代表席位将适用50%的连动率，适用连动率的席位总数不得超过30席。尽管议员席位数和比例代表选出方式已经确定，但253个选区席位如何划定却尚未展开讨论。其次，选举年龄从19周岁下调至18周岁，由此，选民人数将新增50万人。这意味着各政党的选举策略也将不可避免地发生重大变化。另外，2017年初前总统朴槿惠被弹劾下台后，朝野政党陷入持续的对峙僵局，本届选举是朝野间的第三次对抗。保守阵营在2017年5月总统选举、2018年6月地方选举中先后失利。受此影响，目前保守阵营处于四分五裂的状态。可以说，本届国会议员选举也是进步阵营守护成果的重要岔口。此外，各政党为争夺比例代表而创建的小党将是一大变数。自由韩国党、正义党等已先后宣布将创建比例政党，预计将造成不小的混乱。而前议员安哲秀重返政坛也是有可能改变选举格局的另一大变数。有预测认为，若安哲秀与自由韩国党等保守党派合作，整合中间派和保守派，选举有可能呈现出进步对保守的两极对决格局。





执政党共同民主党和最大在野党自由韩国党均提出了150席左右的竞选目标。两党均希望通过取得过半左右的席位，成为国会第一大党。目前，共同民主党占据129个席位，自由韩国党占据108个席位。共同民主党提出“审判妨碍国政的自由韩国党”，自由韩国党则提出“审判造成国政乱局的文在寅政府”口号。最近的民意调查显示，审判自由韩国党论调的支持率约为50%，高于审判文在寅政府论调（35%），但这一局面随时都可能发生变化。





共同民主党计划严格把关，实现公正公平的党内公荐，最大程度减少党内的不和谐音。另外，共同民主党将重点抢攻女性、青年和少数群体等领域的专家，为此正积极招揽相关领域人才。而提出“审判文在寅政权”的自由韩国党将整合中间派保守力量视作最紧要的任务。自由韩国党计划大力招揽人才，以崭新的面貌凝集支持群体，不过目前为止，尚无任何显著的行动。另外，正未来党、正义党和民主和平党等小规模在野党则期待通过连动型比例代表制提高自身在国会的地位。例如，目前在国会拥有6个席位的正义党提出通过本届选举获得20个以上席位，成为国会交涉团体。