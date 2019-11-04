北韩核问题紧张局势再度加剧

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随着北韩单方面提出的2019年年底期限已过，美国与北韩的关系在新年之初就呈现出退回到对话前艰险局面的态势。美方接连提出军事选项警告，对此，北韩则以“新路线”、“正面突破”等说法进行反击，预计今后较长一段时间内，韩半岛局势的不确定性将持续升温。





美国多次提出可能使用武力的警告。2日，美国国防部长埃斯珀等再度向北韩提出警告。埃斯珀强调，如果军事上有必要的话，美国准备好今晚就战斗，任何进行挑衅的人都将付出沉重代价。分析认为，虽然这一发言是在提到伊朗时作出的，但也间接对北韩提出了强烈警告。去年12月初，美国总统特朗普表示，就任后，美国军事力量大幅加强，虽然不希望动用军事力量，但是必要时将使用。对此，北韩强烈抗议，称如果美国动武，北韩也将根据自身判断，迅速采取相应行动。这类唇枪舌战很大程度上是对北韩国务委员长金正恩提出的“圣诞礼物”挑衅的警告。尽管圣诞节和年底在没有挑衅的情况下度过，但双方的喊话仍在持续。





北韩罕见地在去年底连续4天召开党中央委员会全体会议。金正恩通过会议报告，宣布自力更生和正面突破。报告的核心内容是预测美北矛盾将长期化，北韩将正面突破制裁。报告阐明，北韩将继续建设经济、加强军事力量，破解目前的艰难局面。金正恩还宣布，不久后世界将目睹北韩的新战略武器。北韩在2018年4月宣布停止核导试验、全力建设经济，然而时隔仅1年8个月，又回到经济建设和核武发展并进路线上。对于美国使用军事力量的警告，《劳动新闻》发布社评强调，对侵犯生存权的行为应给予即时、强有力的打击。





在北韩核问题上，美国要求一次性解决，北韩则要求解除制裁，双方僵持不下，对话迟迟无进展。正面临弹劾的特朗普此前将北韩问题视为最大政绩，但这一问题遭遇难关，有可能对其连任造成负面影响。虽然北韩未进行明显挑衅，但威胁尚存。为此，美国有可能采取实质性军事打击行动来谋求扭转局面。另外有分析认为，北韩虽然宣布走新路线，但按照目前的情况，不可能实现自力更生。若制裁日渐严密，北韩将很难挺过，单方面的强硬态度还将使北韩难以获得中国的援助。





尽管双方持续唇枪舌战，但仍旧保留对话余地，不过目前出现突破口的可能性不大，短期内紧张局势仍将加剧。