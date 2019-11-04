秋美爱被任命为法务部长官

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韩国总统文在寅2日任命秋美爱为法务部长官，结束了前长官曹国辞职后长达80天的长官空缺状态，同时检察改革预计也将提速。但这也是文在寅政府执政以来第23次在国会没有签署人事听证报告的情况下进行长官任命，政坛对峙僵局在新年伊始之际重演。





秋美爱的长官任命过程十分迅速。去年12月30日，国会人事听证会在未能签署报告的情况下结束。对此，文在寅第二天要求国会再次递交报告，并将期限设定为今年1月1日。在期限结束后的第二天，文在寅立刻进行了任命。这为去年8月曹国被提名为法务部长官后发生的一系列事态画上了句号。





秋美爱是执政党共同民主党最高层人士之一，曾担任法官，五次当选国会议员。1996年秋美爱作为共同民主党前身新政治国民会议的议员参加第15届国会议员选举，当选首尔广津乙选区议员，首度进入国会。截至第20届选举，除第17届以外，秋美爱总计五次在该选区当选。秋美爱还在共同民主党中先后担任最高委员、党代表，并在上届总统选举中出任文在寅候选人选举对策委员会常任选举对策委员长。





分析认为，文在寅迅速任命秋美爱，体现出他从新年开始加快检察改革步伐的决心。去年年底，高级公职者犯罪调查处设立法案在国会得到通过，检警调查权调整法案也即将提交国会，目前是填补法务部长官空缺、为改革增加推动力的最佳时机。据悉，共同民主党计划在6日左右向国会提交关于检警调查权调整的法案等5项“快速通道法案”并进行表决。





秋美爱素有“秋贞德”之称，被评价为具有极强的推进力，是突破围绕检察改革的混乱局面的最佳人选。还有分析认为，除检察改革之外，任命秋美爱还考虑到了国家总体政务运营的平稳。目前，检方的调查扩大到了青瓦台民政首席秘书室，引发了国政推动力削弱、任期末低谷提前到来的忧虑，因此文在寅意欲通过重新整顿法务部、正式启动检察改革等稳定公务阶层的氛围和国家总体政务的运营。有观察据此认为，秋美爱有可能很快行使人事权，以掌控检察机构。





最大在野党自由韩国党对秋美爱的任命提出强烈抗议，称这一行为暴露出现任政府的焦躁，试图通过尽快削弱在尹锡悦率领下对当权阶层进行调查的检察的力量来隐匿权力犯罪。自由韩国党表示，将召开集会，争取使由执政党和少数在野党发起的4+1协议机制制定并得到国会通过的《选举法》、《高级公职者犯罪调查处法》失效。朝野对峙局面正逐渐激化。