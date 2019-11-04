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首先，每天应多吃几样蔬菜，少吃肉，少吃盐，少吃带脂肪的东西，不吃味素，给身体创造一个碱性的环境。专业营养机构推荐每天每人应该吃400-500克食物，这数字是绝大多数人都达不到的。而在每天进食的蔬菜中，绿色蔬菜应占一半，建议每天调换蔬菜的品种，也可以多吃富含多种矿物质、维生素等营养成分的深绿色、红色、橘红色、紫红色蔬菜等。

第二点，每天午睡30分钟。所谓“中午不睡，下午崩溃”，午睡能增强记忆力和缓解压力，20-30分钟是最佳午睡时间，不但可以保持下午的精力，也不会影响夜晚的睡眠。

三，每天最少喝两瓶水，早晨起来第一件事情就是喝水，补充一晚上的体力消耗和振奋情绪，最主要的就是排除身体内的毒素，给肠道，血液还有肾脏一个排毒的好机会。每天喝足量的水是身体各项功能正常运行的保证，每天最少要保证喝两瓶矿泉水（即1200毫升）才能基本满足人体的生理需求，如果遇上干燥的天气，运动量大的活动，喝水量还要增加。

第四点，运动30分钟，尤其以散步，慢跑和有氧运动为上。每天运动30分钟，可以使心脏病患病风险减少一半，还有助于预防癌症。如果您是白领实在没时间，不妨试着把运动拆分开来，每天上午和下午分别抽出10分钟快走、慢跑或爬楼梯，晚上再做一些瑜伽或是健身操等运动即可。

五，与家人朋友聊天10分钟，给心理一个喘息的机会，给感情一个释放的渠道。工作和生活的压力常常让现代人透不过气，而每天与家人或朋友沟通则可以有效宣泄和排解压力，避免人们焦虑、抑郁，从而影响健康。

六，放空一切杂念。不要执念，固执和钻牛角尖，发脾气，上火，寻思不开，这样容易伤身伤神伤心伤脾胃。也不要追求过高，简单生活，简单目标，多追求一些精神层面的东西，少去执念一些物质上的攀比，心自然就会平和下来！歌词不是都有说嘛，“感觉累了就放空自己”，如果实在太累，不妨停下来安静地闭上眼睛，深呼吸，在每次吐气时数吐气的次数，从1数到10，再从1数到10，其余什么都不去想。

最后一点，睡前喝一杯牛奶，看一本好书，放松心情，自然睡的好，一身轻松！





（文中窍门来自纪*听友）