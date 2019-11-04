世宗学堂是以外国人与海外同胞为对象，为了推广韩国语、传播韩国文化而在全球各地设立的韩国语学校。世宗学堂由文化体育观光部下属的世宗学堂财团运营管理，2007年在内蒙古呼和浩特首次开办以来，今年已迎来了13个年头。





世宗学堂的规模正在日益扩大，从2007年3个国家的13所学堂，到截至2019年6月，在美国、加拿大、德国、英国、法国、土耳其、巴西、阿根廷、智利、中国、日本、泰国、越南、菲律宾、印度、乌兹别克斯坦、肯尼亚、埃及、澳大利亚、新西兰等全球60个国家共开设180所学堂，这十几年来增加了13倍。仅2019年，就在41个国家开设了84所学堂，学生人数超过6万人。去年10月末，在首尔还开办了国内第一所世宗学堂。





目前在全球，中国的世宗学堂最多，北京、天津、上海、石家庄、杭州、哈尔滨、沈阳、大连、广州、延边、烟台、温州、青岛、成都、武汉、齐齐哈尔、长春、昆明以及中国香港、台北、高雄等共有29所，其中青岛与延边各有2所。





以驻上海韩国文化院开办的世宗学堂为例，作为韩国政府公认的专门韩国语教学机构，提供包括韩国语在内的丰富多彩的文化讲座，老师们也都是具备丰富经验与专门知识的人员。上海世宗学堂以15周岁以上、初学韩国语的中国公民与外国人为对象，每人限定申请一个班级。世宗学堂的韩国语课程分为初级1上、1下-4上、4下等共8个级别，分为上午班与下午班，每周一次学习3个小时，每期讲座为期3个月。每个班级的名额为25人。学费免费，教材学生自行购买。





随着韩中两国交流日益频繁，前来韩国学习、就业、结婚的中国人正在逐年增多。如今无论是留学还是就业，很多机构都要求韩国语能力考试（TOPIK）合格，得力于世宗学堂的推广，每年报考韩国语能力考试的中国人也在逐年增加。一项调查结果显示，中国人学习韩国语的主要原因是对韩国文化感兴趣。其他依次还有“为了赴韩留学”，“在韩国企业工作”等。