6人MOMOLAND重新出发 新歌《Thumps Up》MV公开两日突破千万

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MOMOLAND在经历成员变动后，于12月30日首次发行作品《Thumps Up》回归。

新歌发行当天，MOMOLAND举行了回归showcase。时隔9个月发行新作回归，期间又经历了成员变动，因此让MOMOLAND现有成员十分感慨，称：“经过9个月的等待，终于又能回归了，虽然非常高兴，但也非常紧张。”

《Thumps Up》是一首新复古风舞曲，延续了MOMOLAND音乐一贯所有的“中毒性”，旋律朗朗上口，律动感十足。新歌音源发行后，也立刻成为进入国内各家音乐榜单的上游。

《Thumps Up》的MV也在上线后不到两天，便突破了1000万点击量。此前，MOMOLAND的《BBOM BBOM》、《MAAM》MV以及舞蹈视频等均突破了1亿点击量，《Thumps Up》能否继续破亿，让粉丝十分期待。

MOMOLAND成员泰河、妍雨、Daisy三人将暂时退出组合。泰河的专属合约已于去年11月终止，Daisy正就是否继续演艺活动而与公司进行协商，妍雨则在考虑是否续约。因此，从此次新歌《Thumps Up》开始，MOMOLAND将以6人组形式进行活动。成员Jane在showcase中表达了团队调整的遗憾，她说：“当然会觉得很可惜。但是我们都尊重各自的选择，也会互相加油打气。”