美伊战云密布 韩国面临众多棘手问题

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美国发动袭击杀死伊朗将军苏莱曼尼后，中东紧张局势瞬间升级。韩国政府也迅速成立中东局势对策小组，应对局势进一步恶化。





对于美国的行动，伊朗誓称要进行“严厉的报复”。有分析称，伊朗的报复或将体现在三个方面：第一，动员盟国在中东地区制造混乱，袭击该地区美国盟国的石油基础设施。亲伊朗或反美恐怖组织也可能在世界各地发起恐怖袭击；第二，破坏或封锁穿越霍尔木兹海峡的石油通道。全球逾五分之一的石油供应通过这条狭窄的海上通道，因此，任何阻止石油运输的尝试都可能造成原油市场动荡；第三，发动网络攻击，以美国和欧洲各国的大坝或发电站等产业基础设施为攻击对象，造成断电、煤气泄漏等恐慌。此外，报复行动可选项还包括全面军事冲突，但此举对双方都将是沉重负担，可能性并不大。





就目前来看，无论发生何种情况，韩国都有可能遭受损失。旅居中东各国韩国国民的安全令人担忧，石油供应受限或中断也将成为重大课题。虽然预计伊朗很难封锁霍尔木兹海峡，但如果像去年那样发动油轮袭击等报复行动，世界原油市场势必陷入混乱。而韩国70%的进口原油经由霍尔木兹海峡，打击之巨大可想而知。外交方面，韩国也将面临两难局面。韩国是美国的盟国，同时也与伊朗建立了友好关系。若美国要求韩国参与对伊施压，如何处理伊朗原油进口、对伊出口等厉害关系将成为棘手问题。





美伊紧张关系升级对美北关系的影响也不容忽视。若美国将精力集中在与伊朗的对抗上，美北对话进程势必受到影响，很难期待双方摆脱目前的僵局。北韩有可能借此机会强化核武装，发起挑衅。同时，也无法保证美国不会对北韩发起类似此次事件的“斩首行动”。