打造人工智能“翻译机”——韩国“Twigfarm”公司

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韩国创新创业企业的新点子、新想法一直在改变着全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Twigfarm”公司，这是一家基于人工智能AI的定制翻译服务提供商。我们将与公司负责人白善镐（音译：백선호）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Twigfarm”公司力求利用信息技术发挥新想法的作用。这种企业理念促成了基于AI的翻译解决方案的开发。更具体地说，韩国“Twigfarm”公司将神经网络机器翻译与专业翻译员结合在一起。实践证明，人与机器的结合可以有效地提供更准确的翻译并克服语言障碍。这个创意源于白善镐先生在以色列的工作经验，以色列曾经拥有“创业国家”的称号。





以色列拥有860万人口，是世界上人均创业公司和工程师人数最多的国家。政府将高达85％的商业资金投入到创新创业中。每年，以色列都会出现500家新的初创公司以及行业独角兽。这些初创公司在证券交易所市场并没有上市，但价值却超过了10亿美元。在见证了以色列众多成功的创业公司之后，白善镐先生选择了神经网络机器翻译作为他的业务项目。





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以前，机器翻译只是将单词和短语分开，以弄清它们的词汇含义。但是Google在2016年采用了神经网络机器翻译，带来了翻译领域的新变化。人工神经网是受人脑启发的计算系统，它由相互连接的神经元网络组成，神经元是神经系统的最小功能单元。在神经网络机器翻译中，人工神经网络学习翻译。数据存储的越多，翻译就越自然，就像人脑学习一种新语言一样。但是，即使是这种高级翻译，也不如人工翻译的准确。为了弥补这些缺点，韩国“Twigfarm”公司首先使用基于神经网络的机器翻译，然后让人类专家再次进行翻译，最后将结果存储在数据库中。凭借这一创新解决方案，韩国“Twigfarm”公司去年与世界顶级翻译公司签订了合同。





韩国电信技术协会进行的一项测试再次证明了韩国“Twigfarm”公司的竞争优势。他们测试了按法律术语定制的机器翻译的性能，韩国“Twigfarm”公司在准确的术语和适当的表达方式方面得分高于Google翻译。在韩国和国外都获得了认可之后，韩国“Twigfarm”公司计划今年将业务扩展到海外。首先，将参加日本的信息通信技术博览会。





目前，韩国“Twigfarm”公司正在与新加坡旅游局讨论投标合同。到2020年，公司将建立新的翻译生态系统，其业务前景将非常光明。