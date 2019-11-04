2020韩国消费新趋势

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去年，韩国被所谓的“newtro”热席卷全国。“Newtro”是“New”和“Retro”两个英文单词的组合。很多旧时的风格勾起了许多40多岁和50多岁人的回忆，而这样别出心裁的老风格为20多岁和30多岁的年轻人提供了一种非常新鲜的感觉。例如，具有上世纪70年代设计的白酒正逐渐地流行起来。首尔大学消费者趋势分析中心已经预测了新的趋势。这个中心每年都会对未来一年的消费者趋势进行展望，当然2020年也不例外。今天，我们邀请到了首尔大学消费者趋势中心的研究员陈美英（音译：전미영），与她共同聊一聊2020年韩国消费趋势。





我们通过使用当年的十二生肖动物，提出了10个关键字母来诠释新一年的消费趋势。2020年是鼠年，我们选择“MIGHTY MICE”作为今年的流行语。上世纪40年代，“威武的老鼠”出现在美国的动画片中，上世纪80年代初期，韩国引入这部关于超级英雄老鼠的动画片。我们打造出了10个字母的短语“ MIGHTY MICE”。我们相信每个人都可以成为英雄。“MIGHTY MICE”是我们的一种希望，小而结实的老鼠将能够克服一系列危机。





在鼠年出生的人被认为是聪明而敏捷的。“MIGHTY MICE”是2020年十大消费趋势首字母的缩写。在十个关键词中，最吸引人的一个关键词是“Multi Personas多角色”。





“Persona”是精神分析中使用的术语。这个词在希腊语中的意思是“面具”，它被定义为一个人为向他人展示特定形象而戴上的面具。人们一生都戴着不同的面具，扮演着不同的角色。同样，每个消费者都有不同的身份。例如，一个人上班时戴着无线耳机，那一刻他就不是上班族了。但是，只要他摘下耳机，他就会变成上班族了。一个有小孩的女人在平时是一个事无巨细的母亲，但是她也渴望在一家高档餐厅享用早餐和午餐，与她的朋友畅快聊天，就像20多岁的单身女性一样。因此，一个人不应该被视为某一类人，而是应该根据他的愿望或各种不同的情况进行不同的诠释。在这种情况下，“多角色”就构成了今年的消费趋势之一。





过去，消费模式是两极分化的，人们总是相信那些喜欢低价产品的人总是会寻找类似的产品，而那些喜欢高价产品的人只会寻找优质的产品。但最近，一向以最低价格消费的人也可能去高端商店购买高品质商品了。也就是说，消费已经呈现出两面性了，而不是两极分化的。预计“Multi Personas多角色”的趋势将开启一个新的市场。在这个市场中，将根据消费者的不同角色提供商品和服务。值得关注的一种新的购物趋势是“ pyun-remium（读音：편리미엄）”，这是韩语“pyun-ri便利”和英文单词“ premium”的结合体。





以前，高档商品使许多人想起了在欧洲已有数百年历史的奢侈品，而在韩国只有上流社会使用奢侈品。但是最近，这种财富的象征意义也已经逐渐消失了。相反，尽管有些商品价格很高，但因节省时间和劳动力，能够给消费者带来便利而仍然非常畅销。在这种情况下就出现了“ pyun-remium”一词。冰箱、电视机和洗衣机被认为是三大家用电器，滚筒式烘干机、洗碗机和扫地机器人被称为三大新型家用电器，它们可以帮助用户节省时间和精力。人们会打开他们的钱包来购买这些产品，这些产品的价格往往都不便宜。





在“消费经济”时代，人们买东西时感到高兴。但是现在，当他们直接体验到某种东西时，他们会感到满足，并将重点转移到“体验经济”上。尽管过去人们认为钱对购买商品很重要，但如今，节省时间和精力变得越来越重要。正是因为这一趋势，人们往往会在意的是享受美味的食物，而不会在受欢迎的餐馆前排队等候。人们追求的是不要繁琐的准备食材和复杂的烹饪过程，因此家庭用替代食品受到越来越多人的欢迎。不断变化的消费趋势也催生了一个新市场，其最大的特征正是“体验经济”。





韩国公司正在努力工作，使其产品和服务脱颖而出，以吸引更多的消费者。最近，他们把目光转向了能够令消费者满意的体验方式。送货服务就是一个很好的例子。人们在第一阶段订购某种东西，在第二阶段付款，然后在最后阶段等待将其交付给他们的快递。通过大幅减少最后阶段的等待时间，企业可以诱使消费者轻松打开钱包消费。更重要的是，消费者会因为快速拿到购买的商品而感到惊讶和高兴。显然，消费者更专注于最后阶段了。





之前，企业一直更在意如何让消费者做出购买的决策过程。但是，就消费者而言，他们更重视他们最后一刻的体验。事实证明，将货物快速便捷地运送到最后一个目的地即客户的家中是非常重要的。随着消费者满意度转移到最后阶段，相关公司致力于提升客户最后时刻的满意度，从产品差异化竞争中迈出重要一步，以保持市场领先地位。今年，许多公司也需要改变其目标消费者。





企业必须决定其目标消费群体。他们今年应该重点关注50多岁和60多岁的中老年人。从使用电脑到智能手机，所谓的“50、60”这一代人拥有丰富的经验。他们喜欢各种文化内容，包括流行音乐和电影。多才多艺的老年人被称为“OPAL”，代表生活充满激情的老年人。我想说这个词也可以解释为宝石。有些人可能会错误地认为这个年龄段的人没有经济能力买东西，但事实并非如此。相反，他们的购买力远高于预期。实际上，往往年轻一代对花钱购买商品犹豫不决。50到60岁的一代人则对消费充满信心，因为他们已经消费了将近30年。他们希望得到他们想要的东西。这个年龄段的中老年人既有时间又有金钱，因此在休闲行业中是一个重要参与者。





“OPAL”一代精通数字技术，并紧跟最新趋势，这个群体具有巨大的消费潜力也就不足为奇了。2020年，韩国的其他消费趋势包括“重视公平”和“生活流线型”等，人们更喜欢享受产品带来的满足感而不是拥有某些东西。有人说，在变革中可以找到机会。如果企业能够认真观察今年消费模式的变化趋势，尽管经济比较困难，他们依然能够克服危机。