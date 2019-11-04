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韩国总统文在寅2020年新年贺词的关键词是“切实的变化”和“共同繁荣”。为改善南北韩关系，文在寅提议北韩国务委员长金正恩回访韩国。在外交方面，提出发展韩美同盟、加强韩中合作以及建立面向未来发展的韩日关系。在经济方面，以“创新”为关键词，强调解决40岁年龄段人士就业难问题。在教育、雇佣、社会和文化等方面，强调改善国民生活领域中存在的不公正问题，通过切实的变化，实现共同繁荣。





首先，在南北韩关系方面，文在寅希望南北韩为金正恩回访韩国作出共同努力。在2018年9月的《平壤共同宣言》中，南北韩首脑曾就“尽早促进金正恩回访韩国”达成协议，但后来由于警护、安全和美北谈判受挫等种种原因而迟迟没有进展。文在寅在新年贺词中还特别指出，韩半岛和平问题虽然需要国际解决，但也有南北韩进行合作的项目，他提议南北韩面对面认真进行讨论，即无论美北对话进展情况如何，南北韩都应开诚布公地讨论涉及双方的问题，显示出文在寅改善南北韩关系的意志。此外，文在寅还提及南北韩铁路与公路连接项目、非军事区的国际和平区化和向联合国教科文组织申遗、组成联队参加东京奥运会、以及为重启开城工业园区和金刚山旅游项目作出共同努力。





在韩美关系方面，文在寅希望将传统的韩美同盟关系推向更高一层次，与美国一道为实现韩半岛和平进程作出共同努力。在韩日关系方面，文在寅敦促日本取消出口管控措施，推动两国关系迈向快速发展。在谈到国内经济问题时，他强调建立一个尊重劳动的社会，称将对个体户和小商人积极提供援助。文在寅还说，为建立一个公正的社会，将不会停止对权力机关的改革。