河瑾灿的小说《女学生》

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一天下午，

我写了点东西，有点犯困，打盹的时候电话铃响了。

“喂~请问是小说家姜秀夏先生的家吗？”

“对！是的。”

“姜老师在吗？”

“我就是。”

“老师，你以前在山利小学教过书吧？”

“对！”

“你记得红莲吗？”

“谁？红莲？”

意外地接到了这通电话，我感到惊慌失措，心跳加快。





어느 날 오후.

글을 쓰다가 졸음이 와서 낮잠을 자고 있는데, 전화벨이 울렸다.

“저... 거기가 소설가 강수하선생님 댁입니까?”

“예, 그렇습니다”

“강 선생님 계세요?”

“전데요”

“선생님, 옛날에 산리초등학교에서 교편을 잡으셨지요?”

“예”

“홍연이라고 기억하세요?”

“뭐? 홍연이?”

나는 너무 뜻밖의 전화를 받아 좀 멍멍하고 가슴이 두근거릴 지경이었다.









作家河瑾灿的《女学生》是从主人公姜秀夏接到他30年前在小学教过的学生红莲打来的电话开始的，红莲是个暗恋秀夏的女学生。









今天老师在我手臂上轻轻地捏了一下，

真没有想到，我脸红得像个苹果，

把我羞的不知该如何是好。

从学校回来以后，

心中有一种奇妙的感觉。

老师为什么捏我的手臂？

他有什么用意？

我现在也在想这件事，一直睡不着。





오늘 선생님이 내 팔을 살짝 꼬집었다.

나는 너무나 뜻밖의 일에 얼굴이 홍당무처럼 붉어졌고,

부끄러워서 어쩔 줄을 몰랐다.

학교에서 집에 돌아오면서

나는 기분이 이상하고 또 이상했다.

선생님이 왜 내 팔을 꼬집었을까.

그게 무슨 뜻일까.

나는 지금도 그 생각을 하며 잠을 이루지 못하고 있다









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

几乎是在青春期的时候才有这种初恋的感觉，初恋最令人难忘，最令人激动了。不过，因为以前没有恋爱的经验，初恋的人往往不知该如何是好。主人公是学校老师，但当时他才18岁，刚从师范学校来到小学教书，红莲这个女学生已经15、6岁了，二人就相差几岁而已。以年龄来看，二人相差不大，并且他们是老师和学生，还要每天见面。初恋的时候，只要看到对方就会感到紧张，对方的眼神略有不同，也会感到悲伤或喜悦。作家在小说中写出了初恋的感受。









作家河瑾灿 (1931.10.21.庆尚北道永川~2007.11.25.)

1957年在《韩国日报》发表《受难时代》

1998年获得宝冠文化勋章