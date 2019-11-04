韩国新技术亮相国际消费电子展

ⓒYONHAP News

今年国际消费电子展（CES）最引人注目的是汽车技术与尖端信息通信技术的融合，尤其是三星电子的5G（第五代移动通信） 车辆用通信设备（TCU)和现代汽车的私人飞行器（PAV）成为展会的两大亮点。5G车辆用通信设备是三星电子和哈曼共同开发的设备，私人飞行器则是现代汽车和优步(Uber)的合作项目。





新的车辆用通信设备使用第五代移动通信技术，即5G技术。5G可稳定高速地传输大数据，是以人工智能（AI）为基础的各种技术和产品不可或缺的技术，也是第四次工业革命的核心基础。自动驾驶汽车也需要5G技术实时传送众多信息、判断道路情况和进行操作。三星电子和哈曼共同开发的5G车辆用通信设备可实时向车辆传送大量信息，将车内分散的天线合并，实现汽车联网。宝马(BMW)电动汽车将搭载三星电子和哈曼共同开发出的5G车辆用通信设备，这也是该设备首次被搭载在车辆上。三星方面表示，今后将向更多汽车公司提供该设备。





与其他汽车公司不同，现代汽车在消费电子展上别开生面地推出了私人飞行器，这是一种在空中飞行的交通工具，形似飞机，带有一对机翼和四个螺旋桨。私人飞行器无需跑道，可以像直升机一样垂直起飞，主要承担城市通勤方面的工作，以解决城市拥堵问题。现代汽车7日与美国打车软件巨头优步(Uber)建立了战略合作伙伴关系，现代与优步将合作开发电动空中出租车，致力于缓解城市拥堵。