《漫话国乐》 曲调 / 太平歌 / 鸟儿打令





民谣是表现韩民族风情、习俗、生活等，由民间传承下来的音乐，淳朴动人，耳熟能详。目前，韩国流传着200多种民谣，其中，京畿民谣有一些与其他民谣不同的特点。





京畿民谣本来是首尔地区的巫婆们施巫术时唱的歌，歌词通常取自诗歌，节拍也有特色，不采用古格里长短等一般民谣的长短，而采用时调音乐的长短，五拍与八拍轮流出现，所以乍听简单，很容易跟着哼唱。但实际上，京畿民谣是需要技巧的音乐。





在古代，歌通常指的是歌曲、歌辞、时调等贵族喜好的音乐，普通老百姓的音乐不能被称为“歌”，而叫作“索里”（声音的意思）。民谣《曲调》的曲名有着特别的意义，意味着将贵族的音乐时调翻唱为老百姓的音乐索里，只要是诗歌都能成为其歌词，歌词可以说无穷无尽。而在众多题材的诗歌中，古代的老百姓应该最喜欢哀婉动人的情歌。

“爱是假的，

你为我也是假的，

你说梦里找我，

这我也不信，

天天难以入眠，我怎能做梦啊……”

{音乐1：《曲调》 /民谣乐队Ssing Ssing }





Ssing Ssing是一支颇有特色的乐队，开辟了“民谣摇滚乐队”的新天地。他们的演出也非常亮眼，李熙文、申升泰（音）、秋多惠（音）三名成员，有的男装女扮，有的穿着奇特的服装、戴着红色假发等以独特造型登台表演，因而备受瞩目。Ssing Ssing乐队还曾出演美国广播电台的音乐节目，表演以国乐为基础的现代音乐并获得好评，而一时成了热点话题。如今，在网上很容易搜索这支乐队的视频，可以一睹他们精彩有趣的表演。





接下来给大家介绍的是爵士乐队Prelude(프렐류드)演唱的京畿民谣《太平歌》。Prelude是2003年亮相的爵士乐队，当初由美国艺术名校伯克利音乐学院的4名韩国留学生组成。大家都说身在异国，会更加珍惜家乡的饮食与文化，Prelude乐队的成员们也是如此，在留学期间，他们觉得国乐与爵士非常相配，还与女国乐家全英朗（音）合作推出民谣专辑，给喜爱爵士音乐与国乐的人带来了新鲜的冲击。

{音乐2：《太平歌》 / 全英朗（音）、爵士乐队Prelude}





“耍脾气有什么用？

发火又有什么用呢？

人世间心烦的事情多着呢，

咱们偶尔玩一玩，

好好过日子吧……”

在《太平歌》的音乐声中，我们祝福听众朋友们新的一年里生活过得平平安安、顺顺利利。





说到国乐与爵士乐的碰撞，金德洙名人堪称这一领域的先驱。金德洙名人凭借四物游戏在国际舞台打响名气之后，以丰富的经验为基础，热衷于与世界各国的音乐家合作。之前，很多人认为国乐都差不多，可通过金德洙名人将国乐与爵士乐融合，让人们对国乐产生了新的认识。





今天给大家欣赏金德洙名人与实力派国乐家南相一（音）合作的南道杂歌《鸟儿打令》。杂歌是一种比民谣更需要专业技巧的音乐，南道杂歌《鸟儿打令》以轻快的节拍，描写春日的深山幽谷中模仿白鹤、鹦鹉、大雁、杜鹃鸟、朱鹭等各色各样的鸟的叫声，别有一番情趣，从中还可以感受古人对自然的浓浓爱意。

{音乐3：《鸟儿打令》/南相一（音）、金德洙等人}