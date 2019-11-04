法务部大幅调动检察高层

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此次检察高层人事调动主要有2个特点。首先，人事调动是在法务部与检方的尖锐矛盾暴露无遗的情况下进行的。第二，检察总长尹锡悦在大检察厅的参谋被全部替换。





法务部就人事调动需听取检察总长意见的程序与大检察厅展开了唇枪舌战，随后8日晚7点30分左右全面发布人事调动，幅度远超以往，达到32人。其中，最引人注目的是大检察厅负责调查的参谋团队全部被替换。分析认为，这明显针对正对执政党进行“过度调查”的检方，具备相当浓厚的惩戒意味。法务部表示，此次调动通过挑选符合人权、民生、法治精神的人选谋求组织革新，重用此前远离特定部门中心、未得到切实评价的一线优秀检察。实际上，此次调动中，几乎所有精通特殊调查的检察都被排除在主要职位外。从结果来看，这阻止了尹锡悦大力推进对执政党势力调查的步伐。





此前，检察内部评价尹锡悦的调查为“没有禁区的舞弊调查”，文在寅在任命尹锡悦时也曾强调“调查没有禁区”，即使是当权势力的舞弊和违法行为也要展开彻底调查。检方在尹锡悦率领下展开的调查不仅迫使法务部前长官曹国辞职，还直指青瓦台。对此，执政党势力内部批评声不断，称检方的调查是“对检察改革的组织性抗议”、“滥用检察权力”，是检方为阻止改革对执政党势力展开的过度调查。为此，法务部长官秋美爱根据青瓦台的想法执行了人事权。





但有意见认为，此次调动在程序和内容上都存在一定问题。最大在野党自由韩国党批评调动是“用于自我免罪的暴行”，并对秋美爱展开强烈攻击，称其滥用职权。预计此次人事调动隐患犹存。