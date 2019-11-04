© YONHAP News

很多社会心理学家主张人是社会性动物，人类为实现同样的目标而加入组织，并为共享嗜好而创建同好会。这样的团体生活除特殊情况外，保障其自律权，但是北韩的组织并非如此。北韩居民必须义务性地加入组织，且其组织生活受到严格控制。





北韩规定居民都要加入组织，并根据其章程展开活动。年满7岁至65岁的北韩居民都要义务性地加入政治组织。年满7岁至13岁的少年要加入“少年团”，14岁至30岁要加入“金日成·金正日主义青年同盟” ，简称“青年同盟”，30岁以后按其职业加入不同的组织。劳动者、办事员、公务员等要加入“朝鲜职业总同盟”，农民要加入“农业劳动者同盟”，简称“农劳盟”。此外，年满30以上的全职主妇和没有职业的女性要加入“朝鲜社会主义女性同盟”。





如上所述，北韩居民从年满7岁开始到65岁必须参加组织生活。在北韩，不参加组织活动的只有年满6岁以下的儿童和年满65岁以上的老人以及神志不清等重病患者。在北韩，不论是什么人、到什么地方去、做什么事情都要加入组织。因此，组织规模都很庞大。据推算，年满7岁至13岁的学生必须加入的“朝鲜少年团”团员有300万人，“金日成·金正日主义青年同盟”成员有500万人，“朝鲜职业总同盟”成员有160万人，“朝鲜农业劳动者同盟”成员有130万人，“朝鲜民主女性同盟”成员有20万人。它们作为劳动党的外围组织，扮演率先实践劳动党指针的角色。其中，由年轻人组成的“青年同盟”是劳动党最重要的外围组织。





“青年同盟”从解放后开始70多年来为维护北韩体制扮演着“先锋队”角色。北韩强调青年要为国家富强扮演重要角色，在为促进经济发展而开展“200天战斗”、“70天战斗”时，青年们总是站在最前列。北韩将青年派往矿区、山区和建设现场等地从事开矿、伐木、铺路等艰苦劳动。“青年同盟”成员作为北韩政治组织的一分子和劳动党外围部队的排头兵，将保卫劳动党视为己任，因此，北韩将他们投入经济建设现场，创造速度和效率，并通过表扬“青年英雄”等方式维护其体制稳定。总之，“青年同盟”是北韩最重要的劳动团体组织。1946年创立的“青年同盟”作为北韩劳动党的外围部队和前卫组织，向各阶层宣扬社会主义等，站在革命的前列。需要劳动力的时候，则以“速度战青年突击队”之名被投入现场。一直以来，北韩利用他们的劳动力建设公路、铁路、发电站等基础设施和骨干设施，1998年至2000年，以两年的时间完工的平壤-南浦间长46公里、双向12车道的高度公路被命名为“青年英雄公路”。





如此这般，组织是促进经济发展、维护体制稳定的重要手段。因此，北韩通过所谓的“生活总和”，管理和控制组织。“生活总和”是在组织成员聚集的情况下，每个人都要站出来，对过去一周自己犯下的错误进行反省，寻找原因，并承诺不再犯同样的错误。此外，还要批判其他成员。如，某人上班迟到，某人在学习时趴在桌子上睡觉，某人在背后说老师坏话等。那么，受到批判的人要站起来给大家看看他的面孔。如此一来，受到批评的人就会关注批判他的人的一举一动，并在下次自我反省时严厉批判上次批判过他的人。北韩之所以如此，是为了通过组织成员间的相互牵制、批判和竞争，提高人民对劳动党的忠诚度，从而掌控组织成员。“生活总和”是指北韩居民在组织里对各自在工作和生活中所犯下的过错进行反省和相互批判的一种活动。职场人必须参加每周六举行的“一周生活总和”；农民要参加每10天举行一次的“10日生活总和”；文艺界、科学界从业人员和大学生要出席每两天举行一次的“2日生活总和”。如果无故缺席，就会受到其他人公开而严厉的批判，并在晋升和升学时遭受不利。





但是上世纪90年代北韩经历前所未有的经济困难后，在市场做买卖的北韩居民为了不出席“生活总和”而向相关官员行贿。年轻一代大都迫不得已地参加“生活总和”，因此态度并不十分认真，难以取得洗脑教育的成果。目前，北韩的青年都是上世纪90年代中期以后出生的“新一代”，也被称为“市场一代”、“苦难行军一代”。他们不同于老一代，可在市场里接触到外部信息。因此，北韩的年轻人虽然参加“生活总和”，并接受洗脑教育，但是大都知道外部情况如何，甚至憧憬外部世界。特别值得一提的是，由于北韩内部也在发生变化，“青年同盟”、“劳动团体”等北韩的组织成员逐渐对组织生活心存质疑。也就是说，从表面上看，北韩的组织成员仍表现出效忠党国的信念，但是内心并非如此。





经历经济危机后，北韩居民的生活和想法逐渐发生变化，但是北韩的组织并未因此出现剧烈动摇，且金正恩委员长在执政后首次迎来的2012年“朝鲜少年团”成立日，利用大巴、火车，乃至飞机等交通工具，将北韩各地的“少年团”团员邀请到平壤来参加庆祝活动，并于2016年召开了在其父、已故北韩国防委员会委员长金正日统治时期一次也没有举行的“青年同盟”大会。





北韩为维护其体制，必须通过组织，管理和控制北韩居民。年满7岁就要加入的“朝鲜少年团”是带有政治色彩的儿童组织。北韩国家主席金日成在逝世以前，每年都参加“朝鲜少年团”成立活动，北韩国务委员会委员长金正恩执政后也是如此。因为“朝鲜少年团”是年满7岁至13岁的少年参加的最基层组织，北韩有必要向团员们灌输社会主义思想、实施党国一体的党化教育和领袖偶像化教育等，以期在他们成长后能为领袖和党国效劳。北韩的体制不同于其他社会主义国家体制或独裁体制，管理和控制居民的社会管控系统可谓独树一帜，因此70多年来金氏权力得以世袭并传承三代。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，为维护其政权和体制而加大对组织的管控力度。但是北韩的年轻一代或多或少已了解外部情况，因此北韩的社会管控系统不知能否继续发挥其应有的作用。