ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团即将发新歌,重磅回归!





近日,BTS通过全球官方粉丝社区“BTS Weverse”宣布将于2月21日携新专辑《MAP OF THE SOUL:7》回归,这是去年4月《MAP OF THE SOUL: PERSONA》之后,BTS时隔10个月推出的新专辑。





其实前不久,BTS在公开场合亲自提及回归一事,已让粉丝们翘首以待。在去年12月举行的“2019Mnet亚洲音乐大奖”颁奖礼上,Jimin在登台发表领奖感言时表示:“最近我们正在准备新专辑,我们相信这张专辑会比粉丝们期待的更好,敬请大家多多关注。”





随着新专辑的发行,BTS将从上半年开始致力于新专辑的活动与巡演,力求再次轰动全球歌坛。BTS能否携新专辑再次改写K-POP历史,令人期待。