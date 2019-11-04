《寄生虫》获金球奖“最佳外语片奖”

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奉俊昊导演执导的作品《寄生虫》获得美国金球奖“最佳外语片奖”，开创了韩国电影的先河。金球奖是与奥斯卡奖并列的美国两大电影奖项之一，也被认为是奥斯卡奖的风向标。分析认为，《寄生虫》获得奥斯卡奖的可能性大幅上升。





5日，第77届金球奖颁奖典礼在美国洛杉矶举行，主办方好莱坞外国记者协会宣布，《寄生虫》被评选为“最佳外语片”。与《寄生虫》共同获得“最佳外语片”提名的影片还有西班牙电影大师阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》、法国影片《燃烧女子的肖像》和《悲惨世界》、美国影片《别告诉她》等。不过《寄生虫》未能获得呼声较高的“最佳导演奖”和“最佳剧本奖”。“最佳导演奖”由执导《1917》的萨姆∙门德斯获得，“最佳剧本奖”则颁给了《好莱坞往事》的导演、制片兼编剧昆汀•塔伦蒂诺。奉俊昊在颁奖典礼上发表获奖感言时表示，“获奖令人难以置信，我们所有人都使用一种语言，就是电影。”





《寄生虫》是一部黑色喜剧，通过贫穷家庭和富有家庭的对立结构描述了阶层之间和阶层内部的矛盾。评价认为，影片将全球普遍存在的贫富差距问题以韩国特有的感性加以诠释，成功引发全世界影迷的共鸣。





《寄生虫》已在全球获得大大小小多个奖项，受到广泛的关注。该片在去年5月荣获戛纳电影节金棕榈奖。此后在悉尼、洛迦诺、温哥华、圣保罗等的15个海外国际电影节上获奖，并横扫30多个电影节多个部门的奖项。另外，《寄生虫》还获得芝加哥、洛杉矶、亚特兰大等美国多个城市的影评人协会奖。美国国家影评人协会奖也将“最佳影片”和“最佳剧本”颁给了该片。在《纽约时报》评选的“年度最佳电影榜单”上，《寄生虫》名列第三。《寄生虫》不仅捧回了将近50个奖杯，在北美地区上映后，还收获了1900万美元的票房，创下外语片最高票房纪录。





《寄生虫》荣获金球奖意味着敲开了世界电影业中心好莱坞的大门，意义深远。另外值得关注的是，在下月9日举行的第92届奥斯卡颁奖典礼上，《寄生虫》获奖的可能性大幅上升。目前，该片入围“最佳国际影片奖”和“最佳原创歌曲奖”初选名单，最终提名名单将于13日发布。还有部分预测认为，除了“最佳剧本”、“最佳导演”以外，该片还有可能入围“最佳影片”的提名。





不过，《寄生虫》的成功并不意味着韩国电影的未来一片光明，韩国电影业存在着相当多亟需解决的问题。其中最具代表性的是银幕垄断引发的票房两极分化，该现象正在阻碍电影的多样性。意见认为，电影业界应以《寄生虫》此次获奖为契机，积极展开促进电影发展的探讨。