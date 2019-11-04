韩政府加强应对中东紧张局势

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9日上午，韩国总统府青瓦台召开国家安全保障会议常任委员会会议，会议就美国与伊朗间的军事紧张局势作出评估，并对保护中东地区韩国公民、企业和船舶安全的紧急应对机制进行检查。另外，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，美伊矛盾虽然是相当大的经济风险因素，但是断言会对韩国经济造成巨大影响尚为时过早。





美国动用无人机刺杀伊朗军方领袖人物苏莱曼尼引发了这场危机。此后，伊朗对伊拉克境内美军基地进行了导弹袭击，战争氛围加剧。在这种局面下，韩国政府进入紧急状态，所有部门启动应急机制。政府以外交部和国防部为中心，就包括伊拉克在内的中东地区韩国公民、企业和派兵部队的安全进行检查，并制定应急预案。外交部与驻中东地区使领馆召开视频会议，检查应对机制。国防部长官和军队最高指挥官召开紧急对策会议，讨论应急方案。另外，外交部、国土部、国防部等相关部门还另行召开会议，讨论在最糟糕情况下撤侨等应急计划。经济领域各部门也召开联合应对小组会议。为及时监测和应对事态，政府组建并启动了金融市场、国际油价、实体经济、海外建设、海运物流等工作小组。





若中东发生变故，韩国也有可能遭受巨大打击。韩国对伊朗等中东地区石油的依赖度较高，70%经由霍尔木兹海峡运输。当地还驻有韩国企业、侨民和派兵部队，建筑工地也较多。若中东风险导致油价震荡、原油供需不稳，韩国的炼油、化学和航空等相关产业将遭受直接打击，金融和实体经济也将大幅动荡。最重要的是韩国公民和派兵部队的安全。目前，包括建筑公司职员在内，共有1570余名韩国公民居住在伊拉克境内，伊朗有290余人、以色列700余人、黎巴嫩150余人。伊朗扬言有可能袭击阿联酋等美国盟国，而在阿联酋居住的韩国公民达到了1.08万人，当地还驻有阿克部队。黎巴嫩和亚丁湾则分别驻有东明部队和青海部队。此外，韩国既是美国盟国，也与伊朗存在较多利益关系。一旦美国提出派兵要求，如何应对也将是一大难题。





从目前来看，伊朗局势暂时得到缓和。在伊朗进行导弹袭击后，美国总统特朗普表示不愿意动用军事力量，避免了正面冲突。不过也不能认为事态将就此收场。尽管特朗普采取了缓和的态度，但是美国将加强对伊朗的经济制裁，伊朗也可能采取进一步袭击、加强发展核武等措施。双方持续作出强硬表态。分析指出，虽然危机不会立即扩大，但仍需要根据事态发展情况，全面制定各阶段应急措施，应对最糟糕情况的发生。