绿豆汤为什么会变成红色

ⓒ Getty Images Bank

首先，我们要来了解下绿豆汤红色和绿色的差别是什么？绿豆豆皮中含有酚类物质，在煮制时如果接触空气中的氧气，就会发生氧化聚合反应而变成红色。酚类其实是一种抗氧化物质，可以清除对人体细胞有害的自由基。由此看来，颜色碧绿的绿豆汤，其中酚类物质氧化度低，抗氧化活性强，清除自由基的效果更好，相比来说，绿色的绿豆汤比红色的更有益健康哦。

那有办法来阻止绿豆汤变红吗？这里给大家解答一下，绿豆汤变红主要是氧化反应造成的，因此只要解决了氧化的问题，就能使绿豆汤保持绿色了。

通常影响绿豆汤氧化主要因素有汤水的酸碱度和空气中的氧气含量，可以尝试以下两招：

1、使用高压锅煮绿豆汤。氧化反应需要氧气的参与，使用高压锅能够很好的隔绝锅外面的氧气，阻止绿豆中的酚类物质氧化聚合产生红色物质。但是这样做出来的绿豆汤需要快速饮用，不然当它暴露在空气中后，仍会发生缓慢氧化反应，最终变成红色。

2、向水中加少许白醋或柠檬汁。通过实验发现，用不同酸碱度的水煮绿豆汤，变色程度会不同：酸性自来水煮后变色很小，微碱性的自来水煮后变色非常迅速。所以向水中加入白醋、柠檬酸等酸性物质，可以有效阻止绿豆汤变色。

另外还要提醒大家的是，绿豆汤营养丰富，还有清热解毒、止渴消暑的功效。绿豆中的蛋白质是含有较多赖氨酸的完全蛋白，其含量几乎是粳米的3倍，且绿豆蛋白具有解毒的功效，但体质虚寒者不宜喝。

还有，绿豆汤虽好，但不能过量喝。绿豆里面含有的低聚糖容易使人胀气，而且绿豆本身不易消化。从医学的角度来说，绿豆性凉，多喝易影响脾胃。体质虚寒的人则要少喝绿豆汤，避免腹泻或消化系统降低。





（文中窍门来自朱*香听友）