文档集中管理“专家”——韩国“mcloudoc”公司

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今天，让我们共同走进韩国创新创业企业，他们的新想法和新点子给全球经济带来了变化。今天，我们将为大家介绍韩国文档集中管理服务市场的领导者——韩国“mcloudoc”公司，让我们与公司首席执行官柳相烈（音译：유상열）先生一道，聊一聊他们公司。





尽管韩国“mcloudoc”公司现在是市场领导者，但公司创业初期并不顺利。作为经验丰富的软件专家，柳相烈先生充满信心地进入了IT行业。首先，他提出了一种智能卡安全解决方案，他认为该解决方案将吸引许多用户。然而，与他的预期相反，6个月的销售额仍仅为200万韩元。柳相烈先生在“Webhard”市场上积累了丰富的经验和技术，因此意识到管理日益增长的数据量并确保其安全的重要性。他预计这个领域将出现一个新的市场，而这一次他的预测是正确的。





通常，大约90％的公司文档，包括机密文档存储在员工的个人电脑中。如果员工在离开公司后泄露了其计算机中的信息，或者如果外部黑客窃取了该信息，则该公司的关键信息可能会落入危险的人手中。为了阻止信息泄露，POSCO在2010年采取了一项大胆的创新措施，建立文档集中管理系统，这个系统中所有文档均安全保存在公司的中央存储器中。LG电子和三星电子等其他公司也纷纷效仿，从而推动了文档集中管理服务市场的大幅增长。在预见到这一重大变化之后，柳相烈先生提供了一种自行开发的解决方案，该解决方案完全满足了客户需求，提供了个人文档存储器和团队存储驱动器，简化了复杂的办公程序。韩国“mcloudoc”公司一直在不断开拓创新，研发新技术，提供新服务。





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黑客勒索软件是一种恶意软件，它限制用户访问计算机系统或数据并需要花钱才能解锁。文件集中化系统可以应对黑客勒索软件的威胁，因为文件不会保留在个人计算机中，而是会传输到中央存储器进行管理。“mcloudoc”公司在韩国文档集中化解决方案市场中名列前茅，过去10年一直在海外市场进行探索。





文档集中化管理解决方案最早在韩国启动。因此，许多人仍然对该解决方案能否在其他国家取得成功持怀疑态度，但是自从2009年与一家日本公司签订合同以来，韩国“mcloudoc”公司一直在扩大出口目的地。今年，韩国“mcloudoc”公司计划从参加日本的展览会开始，在更广阔的市场中吸引更多的客户。





凭借其安全高效的解决方案，韩国“mcloudoc”公司帮助人们在工作中不断提高效率，打造更安全、稳定的工作环境。