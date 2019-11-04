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上周，国际关注的焦点是在美国拉斯维加斯举行的消费电子展。这个每年举办的全球最大IT消费电子展已成为跨行业的尖端技术舞台。今年的展会于1月7日至10日举行，展示了引领未来的尖端科技。今天，我们邀请到了韩国延世大学信息工程系的朴熙俊（音译：박희준）教授，与他共同聊一聊这个全球最顶尖的科技博览会。





去年以来，人工智能一直是消费电子展上最热门的话题之一。今年的博览会向世界证明，人工智能技术已经得到了进一步发展，研发出了更多的智能产品。这些智能产品连接到高速5G网络服务，标志着人工智能技术向超级互联时代的过渡。包括390家韩国公司在内的4400多家公司参加了2020年国际消费电子展。在过去3年里，参加消费电子展的韩国公司数量一直在稳定增长。除了三星电子、LG电子、现代汽车和SK等韩国知名品牌外，今年的展会还吸引了越来越多的中小型企业，包括Bodyfriend、Hive System和Coway公司等。值得一提的是，消费电子展上设有专门针对初创企业的板块，在1200家初创企业中，韩国公司约占20％。今年，有200多家韩国初创公司参加了消费电子展，比去年增长了70％以上。





今年消费电子展的重点在人工智能、5G技术、车辆技术、数字健康等领域。消费电子展负责人兼消费技术协会主席加里·夏皮罗（Gary Shapiro）表示，2020消费电子展的产品和技术将改善人们的生活。技术可以改变生活，在展出最新技术的4400家参展公司中，韩国公司脱颖而出。来自韩国的390家公司参加了此次展会，数量仅次于美国和中国，位居全球第三位，特别是三星电子的新型机器人吸引了众多参观者的目光。





在1月6日的主题演讲中，三星消费电子部门总裁金炫奭（김현석，读：shì）先生介绍了公司的智能机器人Ballie。金先生表示，机器人是人们生活的伴侣，是三星电子“以人为本”愿景的一个很好的例子。这款机器人是人类友好的高科技产品，旨在帮助人们处理日常生活中的各种问题。球形的小型机器人会跟随用户在房间内到处滚动，并与其他智能设备，如智能手机和电视等进行交互以提供各种服务。Ballie可用于安全区域或在健身中心当作全自动助理。





Ballie看起来像个网球，搭载了人工智能的滚动机器人可以像私人助理一样在房屋中自由移动，随时可以提供服务。它可以使用内置摄像头环顾整个房间。天气太热时，它将打开空调。当房子看起来很脏时，它将会操控运行一个机器人清洁器。作为家中的机器人管家，Ballie有望开创一个机器人在人类身边生活并满足日常生活需求的时代。韩国还减少了未来车辆数量的预期，这是今年消费电子展另一个热门话题。





现代汽车集团执行副董事长郑义宣（정의선）在消费电子展上宣布了公司未来的移动愿景。这个愿景包括三个解决方案，首先，城市空中交通是指能够在城市低空应用的私人飞机。它被认为是有助于缓解城市交通拥堵的有效解决方案。第二种解决方案是专用移动性，其中车辆不仅是一种交通工具，还可以让乘客在旅途中享受各种服务。例如，车辆可以充当餐厅、咖啡店、酒店、诊所或药房。最后，这两个移动解决方案可以在中转站处连接，中转站顶部有一个供个人飞行器使用的天窗，在地面上有专用飞机的对接站。现代汽车公司计划在2028年实现智能移动服务商业化。因此，我们的城市景观将在不到10年的时间内发生很大变化。





现代汽车在去年的消费电子展上展示了拥有四条腿的“步行车”，但在今年的活动中却展示了“飞行车”的原型，这是一种未来型交通工具。在销售方面，全球第五大汽车制造商现代汽车集团宣布将公司发展成为智能移动解决方案提供商的愿景。实际上，全球大约有200家公司从事个人飞行器和城市空中出行服务研发。由于在这个领域的竞争已经开始，现代汽车旨在以地面电动汽车和空中飞行汽车主导整个行业，这标志着汽车行业的重大转变。说到转变，在家用电器中也出现了创新的变化，这是本届消费电子展的亮点。





三星电子和LG电子在显示器市场上激烈竞争。在消费电子展上，三星展示了具有全新人工智能功能的电视，以增强图像和音频质量。三星的电视几乎没有边框，因此几乎整个机身变成了一块巨大的屏幕，但是引起更多关注的是LG电子的可卷曲电视，电视屏幕从天花板上滚落下来。LG电子有信心在图像质量方面具有优于三星电子的竞争优势，他们认为图像质量不再是可能影响显示器竞争的重要因素。现在，LG电子似乎打算以其创新的可卷曲电视超越三星电子。





三星电子与LG电子在消费电子展上的电视之战绝对值得一看。韩国排名前两位的电子巨头在全球电视市场排名第一和第二，每年在消费电子展上展示其最新的电视产品。同样，今年三星和LG分别展示了无边框电视和可卷曲的电视，引领全球电视产业不断发展。此外，许多公司认为第四次工业革命已经渗透到了各个行业。实际上，在消费电子展上展示的新技术正在成为现实。那么，韩国要想在未来领导新市场的发展应该做些什么呢？





第四次工业革命预示着眼下最流行的尖端技术发展趋势。但实际上，韩国在相关技术和竞争力方面远远落后于美国、中国和日本。韩国经济研究院比较了韩国、美国、中国和日本的12种新技术，包括人工智能、物联网和大数据，韩国得分为100分，美国最高得分为130分，其次是日本117分和中国108分。当然，对技术开发进行投资很重要，但韩国还必须全面改革相关制度和法律，以鼓励公司使用创新技术开展新业务。





2020年国际消费电子展凸显了公司在未来10年内的竞争力。创新不仅在技术领域非常重要，在基础设施建设方面也尤为重要。我们希望有越来越多的韩国企业通过自主创新，引领未来技术发展趋势，在国际竞争中脱颖而出。