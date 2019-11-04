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职业：演员

生日：1978年12月9日

出生地：首尔

身高：178cm

学历：大真大学戏剧电影学

出道：电视剧《大人们不明白怎么做》（1997年）

奇太映1997年出道后，演艺事业并未能风生水起，当时还十分年轻的他主要在奇幻题材等青少年剧集中亮相。直至2007年，奇太映参演《白色巨塔》，与金明民、李善均、车仁表等演员合作，也让其知名度大为提高。

2009年播出的电视剧《创造情缘》可谓是奇太映的“人生剧”。正如剧名一样，奇太映通过和柳真的合作，在现实生活中也创造了一段佳缘，两人2011年低调举行婚礼，成为了演艺圈的模范夫妻。

奇太映2015年主演电视剧《奇怪的儿媳》后，一度暂停影视剧作品表演，但其间因参与拍摄综艺节目《超人回来了》而展现出其在综艺方面的才能。2019年，奇太映时隔4年之久主演了KBS长篇电视剧《世界上最漂亮的我的女儿》，成功回归，该剧当年最高创造39.5%（尼尔森韩国数据）的收视率，而奇太映也凭借该剧首次捧得表演类奖项——2019KBS演技大赏优秀奖。

代表作：

·电视剧：

《世界上最漂亮的我的女儿》（2019）

《奇怪的儿媳》（2015）

《说出你的愿望》（2014）

《丑闻》（2013）

《致美丽的你》（2012）

《要帅气地生活》（2011）

《教你谈俩爱》（2010）

《创造情缘》（2009）

《妈妈长角了》（2008）

《白色巨塔》（2007）

《学校2》（1999）

·电影

《汉江布鲁斯》（2014）

《关系之间之要离开的时间》（2012）

《今天》（2011）

主要获奖经历：

KBS演技大赏 长篇电视剧 男子优秀奖（2019）

KBS演艺大赏 真人秀部分 优秀奖（2016）