检察改革法案及幼儿园三法等法案获国会通过

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在将近一年时间里引发朝野严重对立的“快速通道法案”处理工作告一段落。执政党共同民主党完成了有关文在寅总统最大公约“成立高级公职者犯罪调查处”等法案的立法，但执政党排除最大在野党自由韩国党，与其他在野党一道强行处理上述法案，打破了“朝野协商处理”的国会运营原则，必将引发严重的政治后遗症。





2012年5月修改了被称为“国会先进化法”的《国会法》后，设立了“快速通道法案”制度，实行这一制度旨在遏止多数党单方面强行通过法案，主要内容为如有必要，可将法案列为迅速处理案件，自动提呈国会处理。但在审议“快速通道法案”的过程中，朝野间爆发激烈冲突。随后，共同民主党开始排除自由韩国党，与其它在野四党合作，2018年12月15日和2019年4月22日分别就“选举制度改革”和“快速通道法案”达成协议。此次检察改革法案及幼儿园三法等法案获得国会通过，共同民主党逾越了在野党的反对，文在寅总统则落实了他的公约，但强行通过法案也为今后留下了隐患。而自由韩国党也遭到了众多谴责，预计在即将举行的国会议员选举中将处于不利地位，在野四党也被卷入今后政治版图重洗的风暴中。





相关法案已获国会通过，今后朝野将集中进行4月举行的国会议员选举。共同民主党将以前国务总理李洛渊为中心，为国会议员选举做好准备。李洛渊是下届总统有力候选人，预计将在政治中心地首尔钟路参加国会议员选举。李洛渊将担任共同选举对策委员长，支援首都地区候选人竞选。自由韩国党则打出“保守合并”和“形成第三地带”等口号，聚焦于保守派的集结与合并，应对国会议员选举并加强对执政党斗争。