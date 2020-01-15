导演：金光彬

编剧：金光彬

领衔主演：河正宇/金南佶/许律

类型：悬疑/剧情

上映日期：2020年2月

其他片名：The Closet





剧情概要：

妻子在一次意外事故中离世，丈夫尚元（河正宇饰）与女儿伊娜（许律饰）的关系也因此疏远。为重塑父女关系，尚元带着女儿搬进了新家，但父女俩的关系却并未好转。直到有一天，伊娜笑着说找到了新朋友，并逐渐开朗起来。但好景不长，尚元常会听到伊娜房间的衣橱里传出怪异的声音，伊娜的言行也越发奇怪。与此同时，尚元也开始不断地做噩梦。不久后，伊娜竟离奇消失了。就在尚元疯狂寻找女儿之时，名为京勋的神秘男子（金南佶饰）出现，告诉尚元，伊娜就消失在衣橱里……





幕后花絮：

作为2020年悬疑类电影的开年之作，《衣橱》“双男主”河正宇、金南佶的强强联手、互飙演技成为影片最大看点。而电影中小女儿的扮演者许律在500多位小演员中脱颖而出，被誉为“演技天才”。此前，小许律也有过丰富的表演经历，尤其是在话题恐怖剧集《客人the guest》中出色饰演可以见到鬼怪的小女孩，也让观众对《衣橱》的惊悚效果十分期待。