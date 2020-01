ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团(BTS)下周即将发行的新专辑《MAP OF THE SOUL:7》的预售量创历史新高。





16日,BTS的专辑流通商Dreamus公开了BTS正规四辑《MAP OF THE SOUL:7》本月9日-15日的海内外预售量为共342万张,这比去年发行的《MAP OF THE SOUL: PERSONA》预售量268万张多出74万张,创BTS预售量新高。





另外,BTS的正规四辑《MAP OF THE SOUL:7》将于2月21日正式发售。