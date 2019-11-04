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北韩黑客部队在全方位地进行网络攻击。当地时间1月10日，俄罗斯网络安全软件供应商“卡巴基斯”表示，北韩最具代表性的黑客组织“拉撒路”利用恶意病毒软件窃取加密货币。去年12月，美国微软公司则以窃取其用户敏感信息为由起诉北韩黑客网站。如此这般，北韩的黑客部队对全球网络空间安全造成严重威胁。那么，他们是谁？北韩为何要培养黑客呢？





北韩培养黑客的主要目的在于完成战争准备。北韩有三大作战计划方针。第一是先发制人，第二是速战速决，第三是配合作战。配合作战是同时进攻前线和后方，以获得胜利的战略。过去，北韩将正规军派往前线作战的同时，通过暗地里挖掘的地道扰乱敌军后方。但是现在，只要动动手指就能扰乱敌军、瓦解敌军。这就是“网络战”的强大威力。北韩从上世纪90年代开始积极培养被称为网络攻击高手的黑客，并在全方位地进行网络攻击。





北韩的黑客可说是国家层面的重要军事资产。2013年，也就是金正恩委员长执政初期，北韩将网络攻击与核武器、导弹并称为“支撑人民军打击能力的完成宝剑”。北韩将网络攻击作为维护国家安全的重要手段，由人民军侦察总局和瓦解敌军工作局这两个机构负责主导网络战。据悉，2009年对韩美两国35个主要机构网站发起分布式拒绝服务攻击的幕后主使者为北韩人民军侦察总局。





北韩为了有体系地培养称之为“网络战士”的黑客，从全国各地选拔英才，并实施菜单式培训。北韩从上世纪90年代开始构筑“网络战士”培养系统，让他们在平壤金星第一、第二中学接受相关教育培训，并进入金日成综合大学或金策工业综合大学继续深造。大学毕业后被分配到侦察总局下属网络组展开黑客活动。为培养“网络战士”，北韩从全国各地高级中学二年级的学生，也就是14岁-15岁的学生当中选拔若干英才，最近还从小学五年级的学生当中选拔少年英才，实施早期教育，并将重点放在电脑操作上，从而培养出精通各种编程语言和技术的专家。如此这般，北韩通过集中培养科学英才的“超级精英教育系统”培养黑客。此外，北韩还从金日成军事学校毕业生当中选拔优秀人才，重点进行电脑相关教育培训后，任命为黑客部队军官。





通过严格的教育及培训过程成为黑客后，可享受多种优惠。首先可以入党，且前途得到保障。由于“网络战士”是维护北韩体制的前卫部队成员，队员们都以自身是“网络战士”感到极大自豪。北韩的黑客能享受一般居民难以想象的优惠。他们被派往海外留学、进修，并在海外展开黑客活动。从互联网协议地址来看，我们不难发现北韩的黑客在海外发动网络攻击，如果以自身开发的系统攻击数字货币交易平台并窃取加密货币，还能获得10%的回扣。总之，北韩的黑客都能享受富裕的生活。北韩保障“网络战士”享受上游1%的生活。





正因为如此，北韩黑客的能力达到世界最高水平。最具代表性的事例是索尼影业攻击事件。北韩此举与索尼影业制作的电影《采访》有关。该影片描绘了一起针对北韩国务委员会委员长金正恩的暗杀行动。因此，北韩黑客组织于2014年发动网络攻击，向索尼影业的电脑植入恶意软件，致使该公司70%的电脑受到病毒感染。此外，北韩黑客部队于2016年从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户中窃取8000多万美元，最近还利用黑客技术攻击数字货币交易平台。随着数字货币价值的增大，北韩黑客部队以数字货币交易平台为对象发动攻击，窃取比特币等数字货币。2017年，韩国警察厅网络安全局称，北韩黑客部队曾10多次试图攻击韩国国内4个数字货币交易平台。北韩黑客组织使用蠕虫式勒索病毒软件等勒索软件，将大量实验室数据锁定加密后，以解除加密为代价勒索钱财，赚取外汇。这样赚取的外汇用于北韩政权的统治资金。近几年来，由于经济状况越发困难，北韩作为赚取外汇的一种手段，全方位地发动黑客攻击。2017年北韩进行核试验后，联合国安理会加大对北韩制裁力度，因此北韩以窃取数字货币寻求经济突破口。据联合国安理会发布的报告，2017年至2018年9月，北韩曾5次攻击东亚地区加密货币交易平台，共窃取5.7亿美元。俄罗斯网络安全软件供应商“卡巴基斯”则表示，北韩在利用新的方法窃取数字货币。





目前，北韩同俄罗斯、中国、伊朗一道被称为过去10年来引发最恶劣黑客攻击事件的国家，而美国政府正式起诉2014年至2017年间攻击全球电脑网络、造成巨大损失的朴镇赫等北韩黑客。间攻击全球电脑网络，造成巨大损失的朴镇赫等北韩黑客。美国将黑客攻击视为对国家层面的攻击，因此遭到网络袭击后立即追踪发动攻击的黑客组织，并加以通缉追捕和制裁。2018年9月，美国司法部点名北韩侦察总局所属黑客朴镇赫，以网络诈骗和利用电子银行业务的金融诈骗这两项嫌疑加以起诉。2019年9月，美国财政部则将隶属于北韩侦察总局的三个黑客组织列入制裁对象，但事实上难以采取惩戒制裁。因此，美国政府必须通过国家间的合作，致力于防范北韩网络恐怖袭击和网络恐怖主义。





近几年来，北韩经常以不正当的手段获取外汇和窃取重要情报。因此，国际社会必须联合起来，积极应对北韩黑客部队对全球网络空间的安全威胁。