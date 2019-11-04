美中签署第一阶段经贸协议对韩国经济的影响

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15日，美中两国签署第一阶段经贸协议。以2018年7月美国对中国商品征收关税为始打响的美中“贸易战争”时隔18个月终于告一段落。由此，国际贸易秩序的不确定性将得到消除，对两国市场依赖度较高的韩国出口和经济也将受到积极影响。





签署仪式在美国白宫举行，美国总统特朗普和中国国务院副总理刘鹤共同出席。协议文本共90页，包括知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、宏观政策和汇率透明度、扩大贸易、强制履行机制八个章节。协议的主要内容是中国大规模购买包括农产品在内的美国产品，美国则取消对华加征关税的计划并下调部分被加征关税产品的税率。另外，中国对美国提出的知识产权保护、禁止强制技术转让、禁止操纵汇率等要求也作出了承诺。未来两年内，中国将在农产品、工业产品、服务和能源领域较2017年增加购买2000亿美元的美国产品。同时，美国决定不对价值1600亿美元的中国商品加征原定于从去年12月15日起加征的关税。对价值1200亿美元的中国商品加征关税的税率将从15%下调至7.5%。不过对价值2500亿美元的中国商品加征关税的税率将维持25%不变。





此次协议是美中打响全面贸易战后的首个协议，通过休战阻止了事态的进一步扩大，具备一定的意义。全球经济的不透明性也将有所缓解。不过有意见指出，协议文本中关于不履行协议时征税权限的条款有可能在协议履行过程中成为引发美中新纠纷的导火索。协议文本规定，若中国违反协议，美国可恢复已取消的关税加征措施或加征新关税，如这些措施不属于恶意措施，中国将不得进行报复。不仅如此，更为艰险的第二阶段谈判即将开始，因此，美中贸易战争虽然休战，但是不确定性并未完全消除，今后有可能出现更为庞大复杂的纠纷局面。





美中两国在韩国贸易中占比高达40%，由于出口在韩国经济中占据了重要地位，美中协议的影响也不容忽视。中国使用从韩国进口的中间产品生产成品并出口。因此中国出口低迷将对韩国造成双重打击。就这一点来说，美中协议能够减少不确定性，对韩国经济形成利好。从去年起陷入低迷的韩国出口新年呈现出反弹迹象，美中协议将进一步提高对出口的期待。不过，美中协议也有可能带来部分负面效应。例如，若美国产汽车在中国汽车市场上的进口量增多，韩国汽车产业将蒙受一定损失。其他产业也有可能出现类似现象。