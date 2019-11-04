韩国发布2020年经济政策方向

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韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基15日在2019年雇佣动向和今后政策方向联合记者会上表示，去年就业人数、雇佣率和失业率三大就业指标均呈改善局面，数据上成功实现V字型反弹。洪楠基还表示，今后将尽全力促使就业复苏势头扩散到整体经济中。





韩国统计厅当天公布的2019年12月和全年雇佣动向显示，去年12月就业人数为2715.4万人，同比增长51.6万人，创5年4个月以来的最大增幅。去年全年就业人数为2712.3万人，同比增长30.1万人，时隔两年增幅再度恢复到30万人以上。这一增幅还是2018年9.7万人的3倍多。





2019年就业人数增幅持续保持复苏势头。1月就业人数仅增长1.9万人，2月、3月则快速恢复到20万人以上。4月再度跌至17万人，但是5月至7月重新恢复到20万人以上。8月、10月的增幅超过40万人，11月也增长了30万人，12月则超过50万人。





雇佣率达到60.9%，是22年以来的最高值。不过失业人数也高达106.3万人，自2016年以来连续4年超过100万人。失业率为3.8%，与2001年后出现最高值的去年持平。





从年龄段来看，除40-49岁人群以外，所有年龄段就业人数均出现增长。40-49岁就业人数减少了12.8万人。





洪楠基在记者会上指出，包括工资、劳动时间等在内的雇佣环境总体上改善明显，雇佣质量方面成果也正在扩散。洪楠基对此评价称，与就业人数增长被视为理所当然的过去不同，当前劳动力人口减少、条件困难，能够取得这一成果意义重大。他还指出，2019年是国政管理成果以就业岗位为中心逐渐显现的一年，是就业岗位反弹之年。不过最关键的是40-49岁就业人数的骤减，该年龄段可以说是经济的支柱。对此，洪楠基表示，将对退职者和求职者展开全面调查，截至今年3月，在分析结果的基础上制定针对性综合对策，具体将包括减少就业岗位错配、通过职业培训加强40-49岁转行能力、加强创业能力等对策。





今年就业环境面临的挑战将包括劳动力人口大幅减少造成的人口结构变化、产业结构变化导致的无就业增长、数字化和平台化引发的就业岗位结构变化等。洪楠基对此表示，平台经济劳动者、特殊形态从业人员逐步增多，在寻求服务业和新产业突破口的同时，有必要加强防止雇佣安全灰色地带的政策。洪楠基还表示，将以上月发布的经济政策方向中提出的扩大投资、创新增长、改革规制三大主线为中心，提高经济活力、进一步巩固雇佣的复苏势头。