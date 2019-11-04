韩国总统文在寅举行新年记者会

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韩国总统文在寅14日在青瓦台迎宾馆召开新年记者会，就总体国政问题发表看法。





在国内政治领域，文在寅强调各政党协作政治和整合，并再度重申改革检察组织的立场。在经济领域，文在寅表示将继续倾注努力。对于南北关系，文在寅再度重申将通过改善南北关系来推动美北对话。韩半岛和平进程、美北对话和南北关系改善占据了记者会相当大的比重。文在寅表示，虽然这些问题目前并不乐观，但也不必悲观。





文在寅强调，虽然北韩与美国为保持对话持续努力，但是目前确实陷入了胶着状态。由于美国即将进入大选，留给双方的时间并不充分，因此双方有必要尽快展开对话。对于南北关系，文在寅表示，不能只观望美北对话，也要发展南北关系，再度重申了通过改善南北关系推动美北对话的决心。文在寅尤其提到了与南北合作项目有关的制裁豁免。文在寅指出，南北间在有限的范围内存在可行的合作，双方也可为此努力争取制裁豁免。对于北韩实质性的无核化措施，美国和国际社会可通过放宽制裁来予以回应。当被问及北韩“通美封南”相关问题时，文在寅指出，在外交领域，可见的情况并非全部，不可见的情况更多，北韩并没有流露出拒绝南北合作对话的意向。





在国内问题方面，文在寅提到最多的是检察改革和房地产问题。在政治方面，文在寅则强调协作政治和沟通。对于检察改革，文在寅要求正在针对执政党核心势力进行调查的检察总长尹锡悦有节制地行使检察权力。文在寅虽然对尹锡悦提出了警告，但也表明了对他的信任。文在寅表示，尹锡悦能够展开严正调查，不屈服于权力，赢得了国民的信任，但如果能够为改善检察组织文化起到带头作用，将赢得更多信任。分析认为，最近与检察高层人事调动有关的说法纷纭，尹锡悦的去留也引发关注，文在寅这番发言既批评了不和谐音，也公开表明了对尹锡悦的信任，并督促他积极推动检察改革。文在寅还就今后的国政管理表示，国会议员选举后，若在野党中有愿意参与内阁的人士，愿意与之共同努力，透露出构建协治内阁的可能性。文在寅还表示，将为取得经济成果继续努力。文在寅指出，经济领域中好转的指标逐渐增多，并多次强调将推动创新增长。





政治界对此次新年记者会的反响截然不同。执政党共同民主党积极评价称，文在寅对国政问题的理解深刻、回答率直，进一步贴近了国民。最大在野党自由韩国党则提出强烈批评称，政治责怪国会、经济责怪媒体、安保责怪时间，甚至连曹国事态也将责任推给国民。保守派阵营的正未来党、新保守党也纷纷批评称，记者会充满了责任推卸、假新闻和空想。正义党、民主和平党等则表示，记者会虽有值得肯定的地方，但也存在不足之处。