导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 陈恩泽（檀国大学传统陶艺专业硕士、陶艺活动家）





陶瓷无论在中国还是在韩国都是人们钟爱的对象。韩国人自古就热爱陶瓷，至今对陶瓷之爱的热度有增无减。有请活跃在韩中陶瓷交流一线上的陶艺活动家陈恩泽为我们介绍一下相关情况。









南：您好！ 请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

陈：听众朋友们大家好，我是陈恩泽，来韩国已经快两年了，现在檀国大学传统陶艺专业攻读硕士学位。感谢有这么好的机会能与各位听众分享我自己在陶瓷文化艺术交流领域中经历的一些故事。

南：最近都在忙什么呢？

陈：最近我刚回中国大概10天左右，主要有两项任务，一、受龙泉市委市政府的邀请参加《第二届世界青瓷大会及第十一届龙泉青瓷龙泉宝剑文化旅游节》，同时陪同大韩名匠-金世龙名匠携带名为“青瓷菊花双重透刻系列-伊丽莎白”的作品去参展。这件作品的原作是曾经韩国政府作为国礼赠送给英国伊丽莎白女皇的，参加《禾、火-国际陶瓷邀请展暨首届中国龙泉青瓷双年展》。然后就是邀请IAC(联合国教科文组织陶艺学会）亚洲区理事Suku Park教授在中国青瓷学院、中国美术学院和浙江传媒学院三所高校为中国学生作特别讲座，分享他的陶瓷艺术生涯。

南：你在为陶瓷领域的交流做着很多事情, 能介绍一下您是怎样开始做这件事情的吗？

陈：我现在更多的是在参与国际艺术陶瓷领域里的相关交流活动。陶瓷按照用途类别有日用陶瓷、艺术陶瓷等等。我大学本科是在景德镇陶瓷大学就读，毕业后我又花了整整10年的时间在景德镇深入的了解制瓷工艺，跟陶瓷结下了不解之缘，2018年来到韩国开启了我对陶瓷文化艺术相关交流的探索，可以说陶瓷是我人生中不可分割的一部分吧。









南：你们都做了哪些陶艺方面的国际交流活动呢？

陈：我们现在主要做的几件事情，作为《中华陶艺》媒体的角色，我们为艺术家做专访，比如有采访过IAC联合过教科文组织亚洲区代表sukuPark,IAC联合过教科文组织中国区主席周光真，韩国陶艺学会主席金赫洙教授，ISCAEE国际陶瓷艺术教育与交流学会韩国区主席金炳律教授，大韩名匠金世龙名匠等等等。还为艺术展览和活动做报道，有听瓷语/观世界-龙泉青瓷首尔中国文化中心展，芬兰第十一届国际粘土研讨会及展览，IAC联合国教科文组织陶瓷学会大会，2019富乐国际苏打烧陶艺节，第八届韩国南苑国际陶瓷创作营、第二届世界青瓷大会暨第十一届龙泉青瓷龙泉宝剑文化旅游节等。还为学生搭建平台，比如邀请sukuPARK到中国青瓷学院、中国美术学院、浙江传媒学院等院校做讲座，为陶瓷艺术行业国际交流做好桥梁的作用。除此之外，还有很多活动都在筹备和计划之中，希望能借这些活动，进一步去创造更多的中韩两国之间艺术交流的机会。

南：能介绍一下各国的陶瓷有哪些共同和不同的地方吗？

陈：首先，中国是陶瓷的故乡，因此陶瓷的英文就是CHINA，随着中国陶瓷的外销，僧侣来华、传道士来华等一系列交流的深入，陶瓷技术随之传播到了韩国、日本、泰国等周边国家，同样也传入了欧洲。古代中国与朝鲜半岛之间的文化交流可谓源远流长，有文字的记载可以上溯到3000多年前。中韩两国都有多种记载双方交往的历史文献传世，比较著名的有北宋徐兢的著作《宣和奉使高丽图经》。以青瓷为例，中韩两国的青瓷都有高超的工艺技术和辉煌的历史，并保持各自独特而鲜明的文化特征，在世界陶瓷发展史上地位很高。由于受中国唐宋文化的广泛影响和越窑青瓷工艺的直接影响，韩国青瓷工艺技术发展到了顶峰，其间，高丽青瓷的不少产品与唐、五代时期的越窑瓷器极其相似，很难区分，日本的制瓷技术是通过朝鲜半岛进入到日本的。日本瓷器创烧于1616年（元和二年），由朝鲜籍陶工李参平。李参平是在丰臣秀吉向朝鲜发动文禄庆长战争时被锅岛部军队从朝鲜带回的陶工，当时日本尚不能生产瓷器，李参平到日本后在有田泉山发现了可以烧制瓷器的瓷石，并在白川天狗谷里建窑，率先在日本烧制出白瓷，日本瓷器生产由此开始这次战争以日本失败告终，唯一的重要成果可能就是促进了日本瓷器的产生，所以又被称为“ 陶瓷战争 ”。通过丝绸之路17世纪陶瓷大量远销到欧洲以至于取代了欧洲人原来的金银器器皿成为主流的日用器皿。16-18世纪，欧洲各国皇室每年都要花费大量金钱购买昂贵的中国瓷器，使中国瓷器成为只有宫廷与上流社会才用得起的奢侈品。明末清初，欧洲传教士将制瓷的“奥秘”传回欧洲开启了欧洲的制瓷史。









南：韩国人对陶瓷可以说是十分热爱, 能介绍一下韩国人的陶瓷之爱吗？

陈：艺术源于生活，那么就根据在近两年我与韩国同学、朋友在一起学习一起生活的感受，以及在陶瓷市场上所闻所见。从日用瓷的而言，韩国人喜欢陶瓷程度的种类排列分别为：餐具、咖啡具、茶具、花器、摆件等。感觉现在周边的朋友对于中国茶的需求量在增加。

南：在中国最著名的陶瓷之乡是景德镇，在韩国也有陶瓷之乡，就是利川。能给大家介绍一下吗？

陈：利川作为韩国的瓷都，跟景德镇有着同样的历史背景及政治因素。15世纪朝鲜王朝定都开京（现在的开城），后因发展需要迁都汉城（现在的首尔），朝鲜王朝前期王公贵族所用的瓷器均由明朝制作，中期由于中国明末清初社会动荡无法满足王公贵族们的需求，于是朝鲜王朝把掌管宫里食物材料分类、御膳及宫廷内三餐的部门“司饔房”改为“司饔院”旗下设立了“分院”（相当于中国的官窑）开始设置官员来主管瓷器的生产制作。地点选择在距离首都汉城最近拥有烧造瓷器所需天然泥料资源的京畿道光州、利川和骊州。目前韩国陶瓷艺术家在景德镇的分为长期生活并设立工作室的据我所知大概有30-50人左右，年龄段从25-75岁之间，构成群体包括：职业艺术家、教授、名匠、留学生（本科、硕士、博士）等。

中国陶瓷艺术家在韩国主要以留学生（硕士、博士）为主，以及短期来韩参加艺术交流活动的艺术家。

南：2020年你有什么新的目标和计划吗？

陈：我想接下来可以组织中韩两国儿童、青少年一起参与文化、艺术主题活动。希望新的一年我能顺利进入博士阶段的学习，能为参与更多的艺术领域相关活动，创造更多的艺术交流机会，做好中韩两国陶艺交流的友谊桥梁。（图片来自嘉宾）