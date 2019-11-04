韩国银行维持基准利率1.25%不变

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据金融投资协会调查结果显示，99%的债券业从业人员此前预测韩国银行可能将基准利率维持在1.25%不变。他们认为，虽然不确定性和低增长犹存，但部分经济指标逐步改善。韩国开发研究院判断，部分经济指标显示韩国经济形势正逐渐好转。此外，美中贸易纠纷和半导体行业萧条等也趋于缓和。





去年韩国共两次下调基准利率。去年上半年韩国银行维持基准利率不变，但7月和10月两次下调利率，此后11月起再次冻结利率。去年12月，韩国消费者物价涨幅升至0.7%，一度出现的通货紧缩忧虑得到平息。加之美中本月15日签署第一阶段经贸协议，决定暂停贸易战，也大为缓和了给韩国和全球经济带来的压力。同时，韩国家庭负债持续增加。因房地产过热，去年韩国家庭贷款增加7.2万亿韩元。为稳定房价，政府不断强调严控房地产市场的决心，并持续推出强有力的措施。政府认为，房价大幅上涨不仅给普通老百姓的生活带来巨大压力，还将严重影响韩国经济发展。





考虑到种种因素，韩国银行难以下调基准利率。虽然也有观点认为，未来利率将被下调，但更多意见认为，若经济呈现恢复态势，下调基准利率的压力将随之减小，同时，企业和家庭负债以及房地产问题也令政府难以轻易下调利率，因此韩国银行今后仍将继续冻结利率。