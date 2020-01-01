老花和远视其实不是一回事

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老花眼和远视眼很像，都是近处物体看不清，看书、读报容易疲劳，但二者有明显区别。

首先，成因不同。老花眼属于生理现象，是人步入中老年后必然出现的视觉问题。随着年龄增长，晶状体逐渐硬化，弹性下降，睫状肌收缩能力减弱，从而引起眼睛调节（变焦）能力减退。而远视眼属于病理问题，是由于各种病因导致眼轴（眼睛的前后径）相对较短或屈光能力下降所致。

第二，表现不同。老花眼一般表现为近距离看不清小字，患者喜欢在强照明下阅读或工作，看近物不能持久，易疲劳，看远处不受影响。而远视眼患者视力好坏与远视严重程度密切相关。由于人眼具有调节功能，远视度数不高时，不论看近处还是远处，都可以通过自身调节看清物体。高度远视不仅看远处不清楚，看近处更不清楚。而且远视眼患者往往容易出现视疲劳、内斜视，有时还可以引起慢性结膜炎、睑缘炎等。中高度远视患者表现为阅读能力下降、弱视。因此远视早期筛查很重要。

第三，发生年龄不同。老花眼一般发生于40岁后，且双眼老花程度大部分相同。远视眼则可发生于各年龄段，且会出现单眼、双眼或不同程度的远视。

最后，矫正方法相似。远视眼和老花眼都可以通过配戴眼镜、角膜接触镜及手术治疗进行矫正。目前，佩戴凸透镜是最常见的矫正方法。但老花眼所用的眼镜只能用于看近物，超过一定距离则看不清，需要摘掉眼镜。远视眼患者看近处和远处都需要佩戴远视眼镜。





（文中窍门来自李*武听友）