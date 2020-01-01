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随着现代人对死亡的思考越来越深入，韩国于2018年2月4日开始实施《延命治疗决定法》，又称为《尊严死法》，在近两年的时间里，约6万人选择尊严死。





“尊严死”指临终患者拒绝接受无意义的延命治疗，包括延长患者生命的心肺复苏术、人工呼吸机、血液透析、注射抗癌剂等治疗，选择自然死。随着《尊严死法》的实施，最近在身体健康的时候填写“事前延命医疗意向书”的人正在增加，也就是说面对死亡，越来越多的人放弃延命治疗，选择尊严离世。据保健福祉部的数据显示，截至去年末，不接受延命治疗或决定停止延命治疗的人约有6万人。这些人大多数是因罹患癌症、呼吸系统疾病、心脏病、大脑疾病等绝症而选择尊严死。





在韩国，根据规定，在4种情况下可以停止对临终患者的延命治疗。首先、在身体健康的时候填写放弃延命治疗的意向书。二、患者在疾病晚期或临终之前亲自填写放弃延命治疗计划书。三、如果患者处于昏迷不醒状态，两名以上的家属指证患者平时表示不愿接受延命治疗。四、如果不了解患者的意愿，经过家属全部同意可以停止延命治疗。





据统计，约7成的患者是经过家人决定而停止延命治疗的。据分析，这是因为患者事先没来得及填写放弃延命治疗计划书就进入临终期，不得不由家属代替患者做出决定。目前根据规定，19岁以上的成年人经过专家的咨询后就有资格填写意向书，填写以后还可以通过网络更改或取消。





《尊严死法》的实施使得韩国社会的临终文化正悄然发生变化，让人们有了为死亡做准备的机会，让患者依据对生命的自我决定权完成善终，让治愈无望的患者有尊严地死去。