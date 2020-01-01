防弹少年团与5国现代美术名家携手举办“CONNECT,BTS”艺术展

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防弹少年团将与不同国籍、不同风格、不同年代的世界现代美术名家携手，在全球范围内举办国际现代艺术展“CONNECT,BTS”。

“CONNECT,BTS”当地时间14日、15日，分别在英国伦敦和德国柏林率先开展。随后还将在阿根廷布宜诺斯艾利斯、美国纽约以及韩国首尔等5个国家的城市开展。来自5个国家的22名现代美术名家参与此次企划，展期将历时3个月。

全球顶级的画家及艺术展策展人均对防弹少年团积极追求的“多样性”抱有共鸣，并借此次艺术展机会，将其与美术作品融为一体。由此，防弹少年团除音乐之外，还将通过美术艺术形式，向全世界人传递积极信息。

“CONNECT,BTS”韩国站将于28日在韩国时尚中心首尔东大门设计广场（DDP）举行。届时，英国艺术家Ann Veronica Janssens将通过光与雾的形态变化，表现“多样性”；韩国艺术家姜伊妍则将为大众展现通过防弹少年团不同音乐的舞蹈而获取灵感后创作的Projection Mapping。

防弹少年团成员也将在艺术展举办期间，亲临5国的艺术展现场，与观众以及歌迷交流互动。