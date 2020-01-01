OH MY GIRL金祉呼因健康原因将暂停演艺活动

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OH MY GIRL成员金祉呼因健康问题将暂停演艺活动，歌迷纷纷在网站祝愿其早日康复。

OH MY GIRL经纪公司WM娱乐近日在官方网站中公布了上述消息。公司表示，因为金祉呼健康状况持续恶化，并出现了心理不安等症状，因此作出暂时休养的决定。根据介绍，金祉呼今年下半年开始出现身体不适的情况，并持续接受了治疗，但近来心理不安的状况持续加剧，不得不暂停演艺活动。

WM方面表示：“根据祉呼的情况，将暂时不能随OH MY GIRL进行活动，公司也将把祉呼的健康放在首位。也将会尽全力让其在最快的时间里恢复健康。也希望大家今后能继续支持OH MY GIRL。”

OH MY GIRL去年年末因在音乐综艺节目中的出色表现，让更多人发现了组合的魅力与潜力，并对其“路转粉”，而此时金祉呼健康亮起红灯，也让歌迷心疼不已，纷纷在网上留言为其打气，并祝愿其早日康复。

近半年来，姜丹尼尔、泫雅、宇宙少女南多愿、MONSTA X周宪等越来越多的艺人的健康出现问题，成为社会关注的焦点。由此，歌迷们对各经纪公司多为艺人健康考虑的呼吁之声也越来越高。