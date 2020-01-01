北韩进行人事调整 任命李善权为外务相

ⓒKBS News

北韩任命负责对韩事务的李善权出任外务相被认为是“破格之举”，理由有二：第一，李善权除负责对接韩国方面事务外，在外交领域的作为不为外界所知；第二，前任外务相李勇浩是政治局委员兼国务委员，而李善权仅为劳动党中央委员，甚至其下属崔善姬也身为劳动党中央委员兼国务委员，政治地位高于李善权。





此次北韩外务相走马换将的背景引发各种推测。有分析认为，这是对美国发出的强烈信号。李善权在对韩事务领域被认为是强硬派人物。2018年南北韩首脑会谈时，他曾问韩国企业家代表团“冷面是否咽得下去”，一度引发争议。因此，启用没有外交经验的李善权代替“美国通”李勇浩被视为北韩表态将对美采取强硬政策。此外，劳动党负责国际事务的副委员长李洙墉也被前驻俄大使金亨俊接替，这也使得北韩外交阵线政治分量大幅下降。李勇浩及李洙墉均为政治局委员，而李善权尚未进入政治局，金亨俊也仅为候补委员。





还有一点值得注意的是，李善权是金英哲最亲信的人物。金英哲作为劳动党副委员长总揽对韩工作。早在金英哲在军方任职期间，李善权即与其一道参与对韩事务。金英哲在2018年打开了南北韩、美北对话的大门，但去年河内美北首脑会谈破裂后被免除劳动党统战部长一职，李善权也被下放到地方接受“革命化教育”，8个月未在公开场合露面。之后，李洙墉-李勇浩-崔善姬阵线开始主导对美协商，但“2019年底时限”未能奏效，这一正统外交班子也被问责，金英哲—李善权重新复出。有分析认为，在毫无收获的情况下更换外交阵容，也暴露出北韩的焦虑之感。





李善权被任命为新任外务相后，职位低但政治地位高于李善权的第一副相崔善姬的去留备受关注。若崔善姬也被替换，说明金英哲阵容将完全掌握主导权。否则，李善权很可能会成为传达强硬信息的“稻草人”，而由崔善姬来掌控实际事务。