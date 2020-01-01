打造实现流程自动化的“机器人”——韩国“Edentns”公司

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今天，让我们走进那些具有创新精神的韩国企业，看看他们是如何通过新点子、新想法改变全球经济的。我们将带领大家走进韩国“Edentns”公司，这是一家为韩国机器人流程自动化市场带来新动力的创新型企业。让我们与公司首席执行官金然基（音译：김연기）一道聊一聊他们公司。





金然基先生的职业生涯始于韩国“Sambo Computer”公司，这是韩国第一家研发生产个人电脑的公司。2009年金先生成立自己的公司“Edentns”公司之前，他还曾在一家外国IT公司工作。金先生公司的工程师人数占公司整体人数的60％。凭借其强大的技术，公司成为了惠普等全球公司的合作伙伴，年销售额达1800万美元。但是，该公司并不想一直作为合作伙伴公司，而是希望通过自主研发机器人过程自动化或RPA相关的解决方案来应对新的挑战。





RPA是自动化解决方案，通常由办公室工作人员执行的例行和简单任务可以通过机器人软件实现。例如，在销售分类帐管理中，工人必须每次输入销售单的数字并执行单据管理程序。但是，使用RPA自动化解决方案后，只需在计算机上单击几下，即可轻松管理所有发票。在申请筛选中，RPA能够实现检查申请人的学术成绩或语言成绩并对其进行评估，这个过程完全实现了自动化。以韩国领先的钢铁生产商浦项制铁POSCO为例，筛选申请人的简历一般需要花费2个多星期。引入RPA自动化处理方案之后，浦项制铁将时间缩短到只需3天。除了可以在非常短的时间筛选申请人简历外，RPA自动化解决方案还不会出现人工筛选可能出现的错误。由于具有非常多的优点，RPA自动化解决方案在韩国迅速被采用，尤其是自引入每周最长52小时工作制以来，这样的自动化解决方案更是为企业节省了非常多的成本。了解了这一趋势后，韩国“Edentns”公司自主研发的RPA自动化解决方案拥有非常大的市场竞争力。





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韩国“Edentns”公司产品最好的部分是易于使用。RPA自动化解决方案可以减少使用人力，避免人力从事重复性工作。但是，无论RPA自动化解决方案多么出色，如果使用起来很复杂，那么这样的解决方案都会变得毫无用处。韩国“Edentns”公司认识到之前市场上的解决方案都会出现这样的缺点。在开发新解决方案的过程中，公司的首要任务是使产品易于学习和使用。基于10年的专业知识和经验，韩国“Edentns”公司创建了一个名为Worktronics的解决方案，即使是初学者，也可以在一两周内学会并使用它。去年，电力机构充分认可了它的竞争力。今年，韩国“Edentns”公司将目标锁定日本市场。





日本积极使用RPA解决方案，引领数字化转型时代，并已经出现了使用RPA自动化解决方案和机器人搭配使用的密封自动化服务。韩国“Edentns”公司认为，只要能够在RPA自动化解决方案全球领先的日本获得市场认可，那么公司就能够在其他国家开拓市场。韩国“Edentns”公司计划通过与更多不同公司的合作来扩展全球市场。





随着机器人时代的来临，人们希望能够像微软办公程序一样处理繁琐的工作内容，而这一切可以通过RPA自动化解决方案实现。为了推动这一巨大的变革浪潮，韩国“Edentns”公司发扬团队合作精神，希望与海外合作伙伴展开合作，进一步提升产品科技含量和产品品质，提高公司的全球竞争力。如果韩国“Edentns”公司的销售网络进一步扩大，那么韩国的RPA自动化解决方案必将赢得全世界各国客户的认可。