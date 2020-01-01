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为了缓解美中之间长达18个月的贸易战，美国总统特朗普和中国副总理刘鹤于1月15日在白宫签署了一份第一阶段贸易协议，这标志着美中贸易向前迈出了重要的一步。在韩国，人们开始讨论这种积极的信号会否给韩国经济带来有利影响。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊美国和中国之间最近签署贸易协定的意义。首先，请他为我们介绍一下美中贸易战对两国乃至全球经济的影响。





美中最新签署的贸易协定实质上是世界上两个最大经济体之间的“贸易休战书”。美中两国贸易争端严重打击了世界经济，直接导致全球GDP出现下降趋势。从这个角度来看，上周在白宫举行的签字仪式确实意义重大。有人担心贸易冲突可能会严重影响国际自由贸易秩序并导致贸易保护主义不断蔓延，促使各国为争取更大的本国利益而重新制定国际贸易政策。幸运的是，美中两国一直在努力将贸易争端控制在可控的范围内。此前，人们一度担心美中贸易争端会升级为全面贸易战。





事实上，最近的贸易协议阻止了华盛顿和北京之间可能发生的贸易战。自2018年7月美国对中国产品施加全面关税以来，贸易战已给双方造成严重伤害。中国经济在2018年第一季度增长了6.8％，但在去年第三季度下降到6％。同样，美国经济在2018年第二季度实现3.5％的增长率，但在2019年第三季度暴跌至2.1％。美中两国的经济下滑加剧了全球经济的不确定性，而贸易保护主义蔓延全球。两国对彼此的商品加征关税时，世界各地的股票市场就会发生剧烈震动。美中之间的初步贸易协定确实对全球经济来说是一个利好消息。1月15日，道琼斯工业平均指数报收于29000点上方。





根据新协议，中国将在未来两年内增加至少2000亿美元的美国产品和服务进口。显然，该协议主要考虑了美国中西部地区的农业板块，当地农民在很大程度上支持特朗普总统。作为回报，美国决定不对价值1600亿美元的中国商品加征关税，并同意将对价值1200亿美元的中国商品降低一半关税，降至7.5％。美国仍将对2500亿美元的中国商品加征25％的关税。如果中国遵守该协定，美国将决定进一步降低中国商品的进口关税。





去年12月份，美中两国就涉及8个领域的贸易问题达成了共识，包括知识产权、农产品、金融服务和更广泛的市场准入等等。根据这项协议，中国上周承诺从现在起两年内进口至少价值2000亿美元的美国商品和服务。长达96页的协议详细列出了每个类别中的详细数字，但是在签署“第二阶段”协议之前，美国将保留征收一部分关税。这意味着如果北京方面不遵守承诺，华盛顿将随时上调中国商品的进口关税。尽管最近的协议并未涉及中国政府对商业补贴的争议性问题，但美中双方似乎已经解决了一些最紧迫的问题。当然，这对韩国经济来说是个非常好的消息。





美中之间贸易紧张局势的缓解一定会给高度依赖出口的韩国经济带来转机。虽然贸易战带来的风险尚未完全消除，但是美中之间缓解贸易冲突无疑对韩国本土经济来说是个好兆头。自美中签署贸易协议以来，韩国股市一直处于上升趋势。





美中贸易战爆发后，韩国2019年的出口贸易额为5424亿美元，同比下降超过10％，这是十年来韩国年度出口额首次出现两位数下降。由于中国占韩国出口总额的近30％，因此最新的美中两国贸易协定被认为利好韩国经济。预计美中之间的贸易将增加对货运飞机和商用轮船的需求，同时刺激韩国汽车和电子产品的销售。但是，由于中国同意进口更多的美国产品，现在就对韩国经济前景持乐观态度还为时过早。





美中贸易协定能否推动韩国各个领域的发展，最终实现韩国经济整体受益还不得而知。在中国承诺更多进口的美国商品中，农产品方面对韩国而言并不是真正的问题，但是工业产品对于韩国来说确实很重要，特别是韩国的半导体出口可能受到不利影响。例如，中国可能选择从美国英特尔而不是韩国三星电子进口半导体产品。因此，韩国需要研究中国将要购买的价值2000亿美元的美国产品中包括哪些产品，并提出适当的应对措施。





国际货币基金组织在去年11月份的一份报告中预测，如果中国在电子产品、机械设备和汽车等10个领域增加从美国的进口，韩国的出口可能会相应减少460亿美元。1月15日，美国副总统迈克·彭斯表示，美中已经开始就第二阶段协议进行贸易谈判，但是谈判似乎面临着很多困难，因为双方不得不解决一些长期争议的问题。





美中双方签署第一阶段协议后，第二阶段谈判随即开始。下个月，我们要重点关注的是美中之间在知识产权方面的争议问题。到目前为止，美国公司一直抱怨中国公司通过非法复制和出售他们的创意和技术对美国公司造成巨大损害。根据最近的贸易协议，中国同意在2月初之前进一步落实《知识产权保护法》。此外，预计美中双方将在其他问题上进行激烈的拉锯战，其中包括中国政府补贴国有企业、强制性技术转让、中国金融服务业的市场开放以及货币惯例等等。





眼下，美中两国为解决贸易争端铺平了道路，但它们仍然必须处理各种悬而未决的棘手问题。虽然在美中签署第一阶段协议的大背景下，韩国经济目前可以松一口气，但是韩国也应该对未来可能发生的各种新风险时刻保持警惕。