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蔡秀彬

#明星档案 l 2020-01-21

ⓒ starship-ent.com


职业：演员 

生日：1994年7月10日 

身高：167cm 

学历：建国大学戏剧电影学 

出道：话剧《他和她的星期四》(2014年) 

 

蔡秀彬通过话剧《他和她的星期四》正式出道。随后开始涉足影视剧表演。出道初期在《怨女日记》以及《SPY》等剧集中，蔡秀彬的演技逐渐得到观众认可。 

蔡秀彬五官精致、肌肤白皙，在观众心目中留下了清纯可爱的印象。正因如此，2015年播出的剧集《青鸟之家》邀请其饰演性格开朗向上的女主角“韩恩秀”，蔡秀彬也凭借该剧拓展了知名度。 

蔡秀彬凭借扎实的表演实力以及良好的形象，也曾成为DMZ国际纪录电影节、仁川机场等活动及企业的形象大使。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《一半的一半》（2020 

《狐狸新娘星》（2019 

《不是机器人》（2017 

《最强送餐员》（2017 

《逆贼：窃取百姓的盗贼》（2017） 

《云画的月光》（2016 

《无理的前进》（2015 

《青鸟之家》（2015 

《SPY》（2015 

《怨女日记》（2014 

·电影 

《你的名字是玫瑰》（2019 

《机器人，声音》（2017 

《我的独裁者》（2014

 

主要获奖经历： 

SBS演技大赏 月火剧 女子优秀演技奖（2018 

MBC演技大赏 月火剧 女子优秀奖（2017 

KBS演技大赏 女子新人演技奖（2015 

第四届APAN Star Awards 女子新人奖 （2014

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