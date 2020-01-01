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职业：演员

生日：1994年7月10日

身高：167cm

学历：建国大学戏剧电影学

出道：话剧《他和她的星期四》(2014年)

蔡秀彬通过话剧《他和她的星期四》正式出道。随后开始涉足影视剧表演。出道初期在《怨女日记》以及《SPY》等剧集中，蔡秀彬的演技逐渐得到观众认可。

蔡秀彬五官精致、肌肤白皙，在观众心目中留下了清纯可爱的印象。正因如此，2015年播出的剧集《青鸟之家》邀请其饰演性格开朗向上的女主角“韩恩秀”，蔡秀彬也凭借该剧拓展了知名度。

蔡秀彬凭借扎实的表演实力以及良好的形象，也曾成为DMZ国际纪录电影节、仁川机场等活动及企业的形象大使。

代表作：

·电视剧：

《一半的一半》（2020）

《狐狸新娘星》（2019）

《不是机器人》（2017）

《最强送餐员》（2017）

《逆贼：窃取百姓的盗贼》（2017）

《云画的月光》（2016）

《无理的前进》（2015）

《青鸟之家》（2015）

《SPY》（2015）

《怨女日记》（2014）

·电影

《你的名字是玫瑰》（2019）

《机器人，声音》（2017）

《我的独裁者》（2014）

主要获奖经历：

SBS演技大赏 月火剧 女子优秀演技奖（2018）

MBC演技大赏 月火剧 女子优秀奖（2017）

KBS演技大赏 女子新人演技奖（2015）

第四届APAN Star Awards 女子新人奖 （2014）