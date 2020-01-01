2020庚子年到来，咱们尽情玩乐吧！
2020-01-01
#明星档案 l 2020-01-21
职业：演员
生日：1994年7月10日
身高：167cm
学历：建国大学戏剧电影学
出道：话剧《他和她的星期四》(2014年)
蔡秀彬通过话剧《他和她的星期四》正式出道。随后开始涉足影视剧表演。出道初期在《怨女日记》以及《SPY》等剧集中，蔡秀彬的演技逐渐得到观众认可。
蔡秀彬五官精致、肌肤白皙，在观众心目中留下了清纯可爱的印象。正因如此，2015年播出的剧集《青鸟之家》邀请其饰演性格开朗向上的女主角“韩恩秀”，蔡秀彬也凭借该剧拓展了知名度。
蔡秀彬凭借扎实的表演实力以及良好的形象，也曾成为DMZ国际纪录电影节、仁川机场等活动及企业的形象大使。
代表作：
·电视剧：
《一半的一半》（2020）
《狐狸新娘星》（2019）
《不是机器人》（2017）
《最强送餐员》（2017）
《逆贼：窃取百姓的盗贼》（2017）
《云画的月光》（2016）
《无理的前进》（2015）
《青鸟之家》（2015）
《SPY》（2015）
《怨女日记》（2014）
·电影
《你的名字是玫瑰》（2019）
《机器人，声音》（2017）
《我的独裁者》（2014）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 月火剧 女子优秀演技奖（2018）
MBC演技大赏 月火剧 女子优秀奖（2017）
KBS演技大赏 女子新人演技奖（2015）
第四届APAN Star Awards 女子新人奖 （2014）
2020-01-01
2020-01-21 16:20:44
2020-01-18