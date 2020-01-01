韩国严防新型冠状病毒肺炎

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新型冠状病毒肺炎又被称为“武汉肺炎”，“武汉肺炎”在韩国国内扩散的忧虑正在加大。肺炎疫情已在中国迅速扩散，尤其是即将迎来春节长假，几亿中国人将回乡探亲，加大了病毒迅速扩散的忧虑。在春节假期期间，很多中国人前来韩国旅游，韩国也在加强遏制肺炎疫情扩散的防范措施。





新型冠状病毒肺炎最大的危险来自未能在检疫阶段发现的未出现症状的潜伏期患者。目前，韩国保健当局正对密切接触新型冠状病毒肺炎患者的人进行追踪调查，感染肺炎的确诊患者乘坐中国南方航空航班入境韩国，与确诊患者同行的其他5人并未出现症状。问题是，未出现发烧和咳嗽等症状的人在检测的过程中有可能未被查出，即使出现发烧等症状，患者也可能会误认得了感冒，吃退烧药后也可能退烧，从而被忽视得了普通感冒。这正是防范新型冠状病毒肺炎蔓延的难点。





中国武汉的确诊患者不仅传染一般人，医疗人员也被感染。迄今，武汉已经出现4名死亡者。目前疫情还扩散至北京、广东和上海等地，确诊患者已超过210人。武汉肺炎最早发生在屠宰和出售野生动物的武汉华南海鲜批发市场，中国保健当局在采取的样本中检测出新型冠状病毒。中国保健当局本以为武汉肺炎由野生动物传染给人，人与人之间不会传染，后来医疗人员也被感染，确认人与人之间也能相互传染。





继泰国和日本之后，韩国也出现武汉肺炎确诊患者，肺炎疫情在中国国内外迅速扩散，引起世界卫生组织（WH0）的高度关注，世界卫生组织将于22日在瑞士日内瓦召开紧急委员会会议，商讨是否要将新型冠状病毒肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”。